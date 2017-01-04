НАФТАЛАН — ЧУДО ПРИРОДЫ

Лечение нафталаном – это мощная эффективная терапия более 70-ти заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологические и урологические заболевания. Благодаря уникальным лечебным свойствам нафталана, рассасываются воспалительные процессы, уменьшаются боли, улучшается кровообращение и обменные процессы.

Сергей Агапкин- Врач-реабилитолог, кандидат психологических наук, специалист по традиционным системам оздоровления, телеведущий.

Целебные свойства нафталана,а именно так называют нафталановскую нефть известны уже давно.Лечебное действие,которое оказывает нафталан на организм человека (противовоспалительное,обезбаливающее,противомикробное,заживляющее,сосудорасширяющее,рассасывающее,стимулирующее обмен вещевств в коже и внутренних органах ) способствовали внедрению нафталановской нефти в медицинскую практику еще в 19 веке.Во время войны активно использовали нафталановскую нефть для лечения безнадежных больных,которая творила просто чудеса и ставила больных на ноги.Более подробно о лечении нафталановской нефтью можно посмотреть https://youtu.be/8kFU6YQAcro

С 1926 года в Азербайджане функционирует курорт «Нафталан»,расположенный на самих источниках,имеющий мировое значение и принимающий больных с самыми различными заболеваниями.В одном из залов курорта расположен «Музей костылей»_единственный в мире,где можно увидеть костыли различных конструкций.Все они оставлены теми ,кто,прибыв в Нафталан,не мог передвигаться без костылей,а уезжаябросили их за ненадобностью

Опираясь на научные работы и дисертации по изучению нафталанской нефти специалистами компании «голден фарма рус»совместно с коллегамииспанской компании «goldev farma» были разработаны новейшие средства на основе нафталана с высокими показателями по лечению различных заболеваний.На данный момент начато производство препаратов в России.

Используя новейшие технологии компания «голден фарма рус»первой в России начала выпуск двухфазных комплексов.Что же это такое?Это препарат ,состоящий из лекарственных средств, Сначала на больной участок наносится мазь с нафталановой нефтью (нафталан актив)на 25-30 мин,затем гель с активными компанентами ввиду вашего основного заболевания

16 сентября 2011 года в программе канала «О самом Главном» был показан большой сюжет о лечении «НАФТАЛОНОМ»

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17 января с10 до 11 состоится выставка-продажа

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После рождения дочери,у меня начал развиваться варикоз.Поначалу это была легкая синева,но со временем вены стали настолько выпирать,что уже невозможно их было скрывать даже под толстыми колготками.Окружающие стали обращать внимание на мои ноги.Но это пол беды.Меня стали мучить постоянные ноющие боли,ночные судороги икроножных мышц.Особенно было невмоготу в период резкой смены погоды,совсем с ума сходила.Полгода назад прочитала в одном журнале статью какого-то доктора про «Варикозоцил».Дочь нашла в интернете это средство.Чудо,поизошло чудо,поверте мне.После всего перенесенного,я уже отчаялась,а теперь я совсем другой человек.Скоро моей дочери рожать,так она заранее запаслась этим чудо средством.

Каримова Олия.48 лет, Хабаровский край.

Постоянно (в течении полугода)покупал «Суставитум» маме,ей 78 лет(сильные боли в коленях,суставы опухали,тяжело передвигалась).Никаких других средств,кроме «Суставитума» теперь не признает,хотя раньше чем только не лечилась.Раз год лежала в больнице.И так на протяжении 11 лет.Мне тоже недавно поставили диагноз-артрит(похоже наследственное).Недолго думая попробовал мамино средство.И знаете,наверное вовремя.Болезнь дальше не пошла и сейчас спокойно хожу на работу.Так,что до пенсии(а мне всего 55) побегаю.

Игорь Супронев,55 лет г.Нижний тагил.

Апсориазолом мажусь уже три недели, на спине и голове, чесаться перестала меньше, и результаты улучшения заметны. На спине уже почти не осталось ничего, думаю и на голове тоже скоро пройдет.(голову приходится мыть каждый день)

Марина Вислобокова,38 лет. Омская область

Мазала апсориазолом шелушения на руках и на коленях, преимущественно вечером,перед сном. Все делала по инструкции. Пользуюсь второй месяц.Хочу сказать, что чесаться стало меньше, и покраснения прошли уже через неделю.Сейчас почти не осталось.Пройду курс до конца и буду дальше применять периодически,для профилактики.Раньше применяла гармональные мази,эффект скоротечный.Апсориазол можно применять постоянно,даже во время ремиссии,чтобы не было рецидива.

Галина Обухова, 34 года,Курганская область

Боль в суставах ног начала меня беспокоить давно. Но в последнее время она усилилась. Пробовала рекламируемые по телевизору средства и особого эффекта не добилась. От народных средств в виде настоек, только кожу обожгла. Дочь посоветовала комплекс «Суставитум», в интернете нашла. Так и болячки от народных средств быстро затянулись и боли в коленях прошли.И это за неполный месяц применения. Очень хороший комплекс!

Мария Истратова,57 лет Петропавловск.

С детства занимался спортом профессионально, в 20 лет заболели колени. Пока врачи ставили диагноз, боли усилились, аптечные мази приносили облегчение, но ненадолго. Только прекращал мазать – симптомы возвращались. Увидел отзывы о суставитуме, попробовал, через неделю боль практически прекратилась. Увы, вылечить заболевание окончательно нельзя, но для предотвращения дискомфорта крем подходит отлично.

Рамиль Ахмадеев,53 года. Атырау.

Сильно болели суставы ног, колени. Сначала думала, что из-за лишнего веса. Сбросила прилично, но боль не ушла, и разрекламированные по телевизору средства не помогли. А вылечила я свои колени «Суставитумом»! С первой же недели применения почувствовала облегчение, спала припухлость в области суставов, притупилась боль. Пользуюсь уже в течение недели — результат потрясающий! Посоветовала маме, у нее болели суставы пальцев — эффект тот же.Я и моя мама выражаем благодарность разработчикам этого чуда.

Камилла М. 54 года Раменское,моск.обл.

Во время поступления в университет сильно нервничала, на этой почве появились первые бляшки. Сначала их было немного, но со временем становилось больше. Я была огорчена, когда оказалось, что псориаз окончательно не излечивается. Но врач посоветовал вместе с аптечными средствами попробовать мази на основе нафталана.В интернете нашла «Апсориазол», который стал моим спасением. Он быстро привел к ремиссии, и теперь помогает справляться с обострениями.

Ирина В. Кустанай.

Хочу поделиться тем, как мне удалось справиться с псориазом у сына, которому еще в шестнадцать лет поставили диагноз псориатический артрит. В течении 12 лет было перепробовано множество средств и методик для того, чтобы хотя бы убрать бляшки. Ничего не помогало. Родственница из Калининграда рассказала про «Апсориазол» от псориаза. Заказала по почте сразу 6 упаковок.Четыре месяца пользуемся и есть реальное улучшение. Уже через два месяца бляшки ушли, остался только застаревший псориаз на ногах и кистях рук. Теперь только с мороза видна краснота рук. Мазь оказалась очень эффективной в лечении псориаза.

Галина И. Благовещенск.

Не знаю, что сказать по поводу этого препарата. Много лет лечу псориаз, но помогает исключительно строжайшая диета. Если исключаю всё острое, солёное и копчёное — новые бляшки не появляются, а старые потихоньку затухают. «Апсориазол» наношу 1 раз в день, помогает бороться с сухостью и шелушением, но без правильного питания — эффекта фактически нету. Напрашивается логический вывод, что данное средство эффективно применять только в составе комплексной терапии. А без комплексного подхода — деньги на ветер!

Олег 38 лет Тюменская обл.

Болею этой напастью уже почти 20 лет. И к бабушкам-травницам обращалась, и на курорты ездила, и дома ванны с чистотелом и хвоей принимала. Но весной и осенью у меня вся спина покрывается красными пятнами, размером с детскую ладошку. Когда прочитала в интернете, что появилось новое средство от псориаза , не задумываясь, выписала три упаковки Апсориазола. С моим опытом борьбы с болезнью, все способы хороши. Не ожидала даже, что почувствую такое облегчение. Во-первых, зуда и боли в последний период обострения вообще не было, а закончилось всё на неделю раньше, чем при пользовании гормональными мазями.

Зарема 38л Талдыкурган.







СУСТАВИТУМ

Двухфазный комплекс широкого спектра действия, положительно влияющий на работу опорно-двигательного аппарата.

Состав:вазелин медицинский, нафталанская нефть обессмоленная, СО2 микроэмульсия экстракта окопника, СО2 микроэмульсия экстракта мяты перечной, карбаксиметилцеллюлоза натриевая соль.

Цена одной упаковки 810 р.

Пенсионерам и инвалидам 730 р.

Рекомендованный прием – 2 упаковки (на 45 дней)

АПСОРИАЗОЛ

Двухфазный комплекс применяющийся при проявлении кожных патологий.

Состав: вазелин медицинский,нафталанская нефт обессмоленная, СО2 микроэмульсия чистотела, СО2 микроэмульсия экстракта мяты перечной, карбаксиметилцеллю-лоза натриевая соль.

Цена одной упаковки 830 р

Пенсионерам и инвалидам 740 р.

Рекомендованный прием – 3 упаковки (на 60 дней)

ВАРИКОЗОЦИЛ

Гель для тела, двухфазный комплекс тонизирующий и укрепляющий венозные стенки.

Состав: вазелин медицинский, нафталанская нефть обессмоленная, СО2 микроэмульсия каштана конского, СО2 микроэмульсия мяты перечной, карбаксиметилцеллюлоза натриевая соль

Цена одной упаковки 810 р.

Пенсионерам и инвалидам 730 р.

Рекомендованный прием – 2 упаковки (на 60 дней)