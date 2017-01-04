«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле. И что известно о стрельбе, которую называют вторым «Батакланом»

Первый теракт 2017 года произошел прямо в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в клуб в Стамбуле и застрелил более 30 человек, ответственность за теракт взяла запрещенная организация «Исламское государство». Эту трагедию уже называют вторым «Батакланом» — 13 ноября 2015 года в Париже террористы также ворвались в ночной клуб, где проходил концерт. Дождю удалось поговорить с девушкой, которая находилась в клубе во время нападения.

«Он расстреливал все на своем пути»: что рассказала Наташа Вольнова

Мы публикуем полную версию разговора с Наташей Вольновой, очевидцем теракта в Стамбуле. Уже 2 января, через сутки после трагедии, девушка вернулась на Украину. После ее рассказа события в ночном клубе, где погибли больше 30 человек, буквально встают перед глазами.

«Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил $500. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит.

«Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана»

Случилось все примерно в 1:15 по турецкому времени, то есть через час после Нового года. Изначально, все, что мы слышали, — мы думали, что это просто салюты. До того момента, когда мы не заметили, что люди начинают падать и прятаться. И когда ты уже слышишь, что это явно не салюты, тогда ты понимаешь, что что-то происходит не то. Я не видела его лицо, я видела его со спины. Странно было то, что когда выстрелы шли, интересно, как будто ни с одного места, а с разных, как минимум, с двух концов. Но это предположение, лично то, что ты слышишь, закрыв глаза, и пытаешься закрыть уши, но не получается. Потому что тебя эти выстрелы оглушают.

Я думаю, что был не один человек, но видела я одного. Мы просто прятались, кто где мог. Когда я увидела, что люди просто падают, что стреляют, я наклонилась за сумочкой, которая лежала на диване и просто упала вниз, то есть я пыталась не смотреть, что и как происходит. Лежала под столом и придвинула к себе еще один столик, потому что рядом было два стола, чтобы ничего не видеть и не слышать. Максимально просто спрятаться, потому что этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как. И это происходило в двух метрах от меня. Сначала СМИ и журналисты писали, что нападавший, наверное, был в костюме Санта-Клауса. Он не был в костюме Санта-Клауса, я видела человека в черной шапке и черной одежде. Он просто расстреливал все на своем пути.

«Мы выбежали втроем с друзьями, с которыми прятались. Одна из наших коллег была убита»

По моим ощущениям, это продолжалось полчаса, но активная фаза — минут 15. Минут 40 прошло с того момента, как я услышала речь турецкую, я не понимала ни слова, но мы боялись даже поднять голову и посмотреть, кто это говорит и кричит. И когда я увидела краешком глаза, что уже начали ползти люди, я выглянула посмотреть и увидела двух людей в форме. Я поняла, что, скорее всего, это нас уже освобождают. Я вытянула руку и сказала, что говорю по-английски. Полицейский взял меня за руку, очень аккуратно начал вытаскивать, попросил сразу же наклонить голову, взял за обе руки и прикрыл собой. Впереди было еще двое полицейских, которые также прикрывали, потому что никто не понимал, когда опять могут открыть огонь. Дальше меня передали следующему полицейскому, который аккуратно меня вывел.

Мы выбежали втроем с друзьями, с которыми прятались. Одна из наших коллег была убита. Те, кто выбежал, мы говорили на английском языке. Мы бежали все, кто в чем был. Люди бежали без обуви, без сумок. Все наши вещи теплые остались там. Кто в чем был, так и бежал, полностью в крови — в своей, в чужой. Были люди, которые теряли сознание, им помогали все подряд. Там не было чужих людей, там были все свои. Никто не обращал внимание, кто ты, откуда ты и какая ты нация. Сразу после входа был коридор из полицейских, стояло очень много „скорых“.

Мы шли под дождем, на холоде, шли к какому-то месту, что-то типа полицейского участка. Уже через минуту нас перевели во что-то вроде кафе, потому что людей стало много. Это место недалеко от „Реина“. Сверху уже тоже был коридор из полицейских, нас быстро проводили, было тепло, всем давали воду, потому что было много людей, которые падали в обморок, которым просто становилось плохо, даже тем, кто вообще не пострадал. Им представляли медицинскую помощь, откачивали. Потом всех сажали в автобус и развозили в полицейские участки и там уже опрашивали. Когда я была в Стамбуле, то написала пост, чтобы близкие не волновались».

«Действовал профессионал»: все, что известно о стрельбе в Стамбуле

«Это второй „Батаклан“»: так пользователи социальных сетей отреагировали на теракт в стамбульском клубе в новогоднюю ночь, вспомнив, как вооруженные люди ворвались в парижский концертный зал и расстреляли 90 человек 13 ноября 2015 года. В ночь на 1 января вооруженный мужчина ворвался в клуб „Реина“ в Стамбуле, убив на входе охранника и полицейского. Он начал беспорядочно стрелять в людей. Погибли 39 человек, были ранены 70 посетителей. Всего же в момент нападения в клубе было около 500 человек. Когда посетители услышали стрельбу, в клубе началась паника. Люди сразу не поняли, сколько человек открыли стрельбу, но полиция утверждает, что нападавший действовал в одиночку.

«Про теракт мы все узнали из СМИ и в социальных сетях начала появляться информация. В первое время поступала разная информация: то говорили, что это взрыв, то говорили, что это смертник. Потом стало известно, что это был именно расстрел посетителей дискотеки», — рассказывает корреспондент «Кавказского узла» в Стамбуле Магомед Туаев. «Надо отметить, что место было выбрано не случайно. „Реина“ — это одна из самых популярных и больших дискотек в Стамбуле. На момент, когда убийца ворвался в здание, там было не менее 800 человек, со слов сотрудников заведения».

Среди погибших в клубе — 16 иностранцев. В том числе и одна гражданка России — Нурана Гасанова. Представитель Генконсульства России в Стамбуле добавил, что Нурана Гасанова 1988 года рождения и что тело, вероятно, будет отправлено в Азербайджан. Туаев рассказывает, что район Бешикташ — очень клубное, туристическое место и один из районов, который «живет» даже ночью.

Клуб «Реина» находится рядом с полицейским участком, а в самом заведении было около 50 вооруженных охранников. На входе дежурил полицейский. ​Турецкие власти предупреждали о возможных нападениях, поэтому во всех крупных городах было усиление.

«Под Новый год поступала различная информация о том, что ожидаются нападения в Анкаре и в Стамбуле, поэтому полиция была переведена на особый режим. В Анкаре были проведены обыски, задержаны восемь сторонников „Исламского государства“, которые собирались совершить теракт. И в Стамбуле и в других городах были приняты меры: только в Стамбуле было задействовано около 17 тысяч полицейских», — говорит профессор Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции, политолог Тогрул Исмаил.

Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство». В своем заявлении, которое цитирует Reuters, организация сказала, что «нанесла удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой вероотступнический праздник».

«По большей части, все подозрения сразу падали на ИГ, потому что это не метод курдской террористической организации. Курды обычно нападают на полицейские участки и на автомобили с полицейскими. В этом случае целью стали гражданские лица», — рассказывает журналист «Кавказского узла» Магомед Туаев.

Теракт произошел несмотря на повышенные меры безопасности — власти Турции были предупреждены о возможных нападениях.

2 января стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали восемь человек по подозрению в теракте, но кто это — неизвестно. CNN Turk, в свою очередь, со ссылкой на местную полицию сообщал, что теракт мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Собеседники Дождя рассказывают, что до этого в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что к нападению может быть причастен гражданин Казахстана.

«В социальных сетях якобы появилась информация, что нашлась фотография убийцы, но этот человек не имел никакого отношения к произошедшему. Он сдался властям и отметил, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Он пообещал подать в суд на все СМИ, которые распространили его фотографию», — рассказывает политолог Тогрул Исмаил.

Журналист Магомед Туаев и политолог Тогрул Исмаил сходятся в одном: действовал профессионал. За небольшое количество времени нападавший выпустил около 200 патронов и сменил несколько рожков. Пока убийца находится на свободе, его разыскивает полиция.

«Люди достаточно напряжены, но это напряжение вызывает привыкание. По большей части, это настораживает туристов, которым становится достаточно не комфортно выбирать Стамбул в качестве места отдыха. Местные жители к этом уже привыкли и никакой особой реакции на очередной теракт незаметно. Можно сказать, что люди свыклись с военным положением, когда на границе с твоей страной бушующий регион — Сирия, а и Турция ведет войну с „Исламским государством“. И в самой Турции на нелегальном положении находится достаточно большое количество сторонников этой организации», — заметил Туаев.

Мария Борзунова ДОЖДЬ