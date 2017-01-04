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Опубликовано: Ср, Янв 4th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В первый день 2017 года в Уральске родилось 27 детей

1 января в Уральске на свет появились 19 девочек и 8 мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

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Иллюстративное фото

 

Всего в праздничные дни, с 31 по 3 января, в городе родилось 105 детей. Из них – 57 девочек и 48 мальчиков.

— 31 декабря на свет появились 13 девочек и 16 мальчиков. В первый день нового года – 19 девочек и 8 мальчиков. 2-го января родились 14 девочек и столько же мальчиков, 3-го января – 11 девочек и 10 мальчиков, — рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

 

Екатерина Литвякова

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