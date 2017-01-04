В Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе

Правоохранительные органы Турции установили личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Имя террориста и другая информация о нем не сообщается.

Кроме того, турецкая полиция задержала в городе Измир пятерых предполагаемых участников террористической организации «Исламское государство», которые могут быть причастны к организации теракта в клубе Reina, передает агентство.

Накануне турецкое информационное агентство Dogan сообщило , что мужчина, совершивший теракт в ночном клубе в Стамбуле, может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. Ему около 25 лет. По информации испанского агентства EFE, исполнителем теракта может быть 28-летний Лакхе Машрапов. Паспорт этого человека, как утверждает EFE, показали в эфире турецкого телеканала TRT World.

Позже в Киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что причастность к теракту гражданина Киргизии, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана.

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего.

ДОЖДЬ