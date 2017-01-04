В Уральске 17 пьяных водителей задержала дорожная полиция во время новогодних праздников.

Эти и другие правонарушения были зафиксированы полицейскими во время усиленного наряда во время новогодних праздников с 31 декабря по 3 января.



Всего, за этот период полицейскими было пресечено порядка 1126 административных правонарушений, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. – 217 фактов из них приходится на распитие спиртных напитков в общественных местах. 125 нарушителей, распивавших напитки в общественных местах провели свои новогодние праздники в вытрезвителе.

Кроме того, в новогодние дни 18 водителей управляли автомобилями с тонированными стеклами, а 3 водителя совершали проезд на запрещающий сигнал светофора.

Какую сумму внесли в бюджет проштрафившиеся уральцы неизвестно. Однако, стоит отметить, что только за распитие спиртных напитков в общественных местах влечет за собой штраф в размере 5 МРП (11345тенге).

– По некоторым видам правонарушений возможна оплата половины суммы штрафа, в случае, если штраф оплатят в первые 7 дней,- пояснил начальник отдела МПС Андрей Страмоусов.