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Опубликовано: Ср, Янв 4th, 2017
253 ЗКО / Картина дня

В Уральске 17 пьяных водителей задержала дорожная полиция во время новогодних праздников.

 Эти и другие правонарушения были зафиксированы полицейскими во время усиленного наряда во время новогодних праздников с 31 декабря по 3 января.

Alkohol_Panthermedia
Всего, за этот период полицейскими было пресечено порядка 1126 административных правонарушений, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. – 217 фактов из них приходится на распитие спиртных напитков в общественных местах. 125 нарушителей, распивавших напитки в общественных местах провели свои новогодние праздники в вытрезвителе.
Кроме того, в новогодние дни 18 водителей управляли автомобилями с тонированными стеклами, а 3 водителя совершали проезд на запрещающий сигнал светофора.
Какую сумму внесли в бюджет проштрафившиеся уральцы неизвестно. Однако, стоит отметить, что только за распитие спиртных напитков в общественных местах влечет за собой штраф в размере 5 МРП (11345тенге).

– По некоторым видам правонарушений возможна оплата половины суммы штрафа, в случае, если штраф оплатят в первые 7 дней,- пояснил начальник отдела МПС Андрей Страмоусов.

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