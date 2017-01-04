В Уральске дети пострадали от взрывов петард

11-летний мальчик и 10-летняя девочка получили ожоги от взрывов петард в новогоднюю ночь. Об этом «УН» сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В настоящее время один из детей находится в областной детской больнице. Он получил ожоги обеих кистей рук и ожог роговицы глаза.

Как сообщили в пресс-службе управления, 10 летняя девочка, получившая ожог рук после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Кроме того, ожог руки получил мужчина 1949 года рождения.

— Из-за замыкания гирлянды произошло возгорание елки, в результате чего мужчина получил ожог. Выехавшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала необходимую медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался, — сообщили в пресс-службе.

Также в управлении отметили, что в праздничные дни в больницу поступило 5 мужчин с ножевыми ранениями. Состояние четверых оценивается, как стабильное, а одного из пострадавших – тяжелое.

Екатерина Литвякова