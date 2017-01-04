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Опубликовано: Ср, Янв 4th, 2017
131 ЗКО / Картина дня

В Уральске дети пострадали от взрывов петард

11-летний мальчик и 10-летняя девочка получили ожоги от взрывов петард в новогоднюю ночь. Об этом «УН» сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

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В настоящее время один из детей находится в областной детской больнице. Он получил ожоги обеих кистей рук и ожог роговицы глаза.

Как сообщили в пресс-службе управления, 10 летняя девочка, получившая ожог рук после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Кроме того, ожог руки получил мужчина 1949 года рождения.

— Из-за замыкания гирлянды произошло возгорание елки, в результате чего мужчина получил ожог. Выехавшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала  необходимую медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался, — сообщили в пресс-службе.

Также в управлении отметили, что в праздничные дни в больницу поступило 5 мужчин с ножевыми ранениями. Состояние четверых оценивается, как стабильное, а одного из пострадавших – тяжелое.

 

Екатерина Литвякова

 

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