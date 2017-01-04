За отсутствие регистрации по месту жительства казахстанцев начнут штрафовать с 1 февраля, обещают в МВД

В течение месяца в министерстве внутренних дел разработают все необходимые подзаконные акты, утвердят их в правительстве, и уже с 1 февраля начнут работу по выявлению граждан без временной регистрации по месту жительства, сообщила в среду на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель начальника департамента миграционной полиции МВД Галина Сарсенова .

«Дело в том, что после основного принятия закона, в течение месяца, мы обязаны внести изменения в подзаконные акты, то есть в постановления, приказы, где будет определен порядок и механизм: кто, когда в какие сроки несет ответственность, кто привлекает к административной ответственности. То есть через месяц мы начнем работать. В месячный срок уже вступят изменения наши, которые будут вноситься в постановление правительства», — заявила Сарсенова, объясняя новые правила регистрации казахстанцев, которые вступили в силу с 1 января в рамках закона «О внесении изменений и дополнении в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

По ее словам, в течение 10 суток казахстанцы, прибывающие на новое место жительства, должны пройти регистрацию.

«Временные жильцы, это которые проживают, но не оплачивают проживание собственнику жилья. Это наши родственники, гости. Понятие временные жильцы в статье второй закона «О жилищных отношениях» определено. Поэтому люди, которые приехали в гости, временно в срок до месяца могут не регистрироваться. Речь идёт о тех, кто снимает жильё для проживания в течение длительного времени, то есть (прибыл) на учёбу, на работу, на лечение. Мы говорим об этой категории граждан (что они должны обязательно зарегистрироваться — V), — заявила Сарсенова, и уточнила: «До месяца (если нет регистрации — V) у нас предупреждение. Учитывая, что гражданину нужно время для переезда, собрать вещи перевести, обустроиться. После месячного срока (отсутствие регистрации — V) уже повлечет санкцию в виде штрафа. На сегодняшний день это будет 10 МРП или 22690 тенге».

Представитель миграционной полиции напомнила, что 22 декабря 2016 года президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», согласно которому вводится обязательная регистрация граждан и штрафы как для арендаторов, так и для арендодателей за отсутствие данных документов.

«(Ранее) отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц. Указанный закон устраняет данный пробел в законодательстве. При этом вводится, конечно, административная ответственность за проживание граждан в принадлежащем жилье без регистрации. Такой подход, полагаем, позволит не только решить проблемы «резиновых» квартир, но и снимет проблему проживания граждан без регистрации. Одновременно с 3 до 1 месяца сокращается срок проживания без регистрации, за которое предусмотрено предупреждение. Учет по месту временного проживания гражданина велся и ранее, был закреплен на уровне постановления правительства. Если раньше, прибыв по месту постоянного проживания на срок более 3 месяцев, гражданин должен был зарегистрировать по месту временного проживания, но на законодательном уровне этот порядок не был закреплен. Сейчас законом в целях устранения данного правового пробела в законе «О миграции» ст. 1 дается определение понятию «место временного пребывания и проживания» и вводится обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания — ст. 51 закона «О миграции», — напомнила Сарсенова.

Осенью в ходе обсуждения в парламенте нормы о временной регистрации граждан подвергали критике казахстанские правозащитники. Депутаты в связи с этим сообщали, что пересмотрели данные нормы, однако в итоге они вошли в закон.

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