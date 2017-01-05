В Уральске коммунальные службы отчитались по уборке снега (Видео)

Сегодня на собрании в здании акимата, аким города Нариман Турегалиев отчитал коммунальные службы города. В частности, аким города рассказал о многочисленных жалобах на заваленные снегом дворы от жителей Уральска. Как выяснилось на собрании только ТОО «Жайык Таза кала» справляется с уборкой снега. Многие КСК в городе имеют нарекания, но большинство жалоб от жителей поступают на КСК «Механик» и КСК «Управдом».

Азамат Муханов, Нурлыбек Емранов.