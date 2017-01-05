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Опубликовано: Чт, Янв 5th, 2017
4 ЗКО

В Уральске коммунальные службы отчитались по уборке снега (Видео)

Сегодня на собрании в здании акимата, аким города Нариман Турегалиев отчитал коммунальные службы города. В частности, аким города рассказал о многочисленных жалобах на заваленные снегом дворы от жителей Уральска. Как выяснилось на собрании только ТОО «Жайык Таза кала» справляется с уборкой снега. Многие КСК в городе имеют нарекания, но большинство жалоб от жителей поступают на КСК «Механик» и КСК «Управдом».

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Азамат Муханов, Нурлыбек Емранов.

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