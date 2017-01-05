КНБ будет вознаграждать за информацию о готовящемся акте терроризма (Видео)

Департамент комитета национальной безопасности будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию которая поможет предотвратить акт терроризма, сумма вознаграждения составляет более 2 миллионов тенге.

Об этом сегодня на брифинге в службе центральных коммуникации сообщили сотрудники областного штаба по борьбе с терроризмом. Сумма вознаграждения за информацию о готовящемся акте терроризма составляет 750 мрп за предотвращение акт терроризма по статье 255 ч.1 и ч.2 УКРК. За информацию по уголовным делам статьи 255 (акт терроризма) ч.3 и ч.4 1000 мрп.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма также предусмотрена административная ответственность c наложением штрафа от 15 до 60 мрп, а также уголовная ответственность с назначением наказания до 6 лет лишения свободы.

За прошедший 2016 год, по информации областного штаба было 11 заведомо ложных звонков о готовящемся акте терроризма.

Азамат Муханов, Нурлыбек Емранов