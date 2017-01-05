Штрафовать за проживание без регистрации начнут не с 1 февраля, а с 7 января

В МВД РК уточнили, что ошибочно дали информацию о дате начала применения санкций в феврале. На самом деле озаботиться регистрацией надо уже сейчас.

С 7 января 2017 года к административной ответственности будут привлекаться арендодатели, которые сдают квартиры (а также жилища или здания) и не регистрируют в них своих квартирантов, сообщили в МВД РК. Сумма штрафа составляет 10 МРП – 22690 тг.

Штрафы будут выписываться за нарушение закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

Административной ответственности подлежат и сами люди, проживающие в месте временного пребывания без регистрации. При этом сокращены сроки проживания в РК без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) либо без документов, удостоверяющих личность, с трёх до одного месяца. Штраф увеличен с пяти до семи МРП.

Требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой, отметили в МВД.

Однако известный юрист Джохар Утебеков, например, считает, что этот закон является «грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и Конституции, ограничением свободы передвижения по стране».

Мне кажется, что вместо террористов по студентам в первую очередь это новшество и ударит, – написал Джохар Утебеков в Facebook. – Но нет худа без добра. Зато стало удобнее сдавать участковым неугодных соседей-квартиросъёмщиков. Теперь и хозяина квартиры, и арендатора без временной регистрации с показаний соседей легко оштрафуют.

Ранее сообщалось, что за отсутствие временной регистрации казахстанцев начнут штрафовать с 1 февраля. Однако эти данные сотрудники департамента миграционной полиции МВД РК привели ошибочно. На самом деле закон вступает в силу 7 января 2017 года.

С порядком регистрации можно ознакомиться здесь.

informburo.kz