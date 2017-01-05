В доме пенсионерки из Уральска обнаружился незаконно прописанный мужчина

3 января 2017 года на адрес 80-летней пенсионерки Валентины Абитовой поступило уведомление о штрафе за нарушение ПДД , на имя Сергея Ружейникова. Дорожная полиция утверждает, что нарушитель прописан именно по этому адресу, однако сама пенсионерка со своим «сожителем» едва знакома.

Валентина Абитова решила разобраться, кто и когда определил ей в сожители абсолютно постороннего человека.

Как оказалось, это не первое уведомление на имя Сергея Ружейникова, которое приходилось получать пенсионерке.

— В 2014 году ко мне на адрес приходила судебная повестка, где говорилось, что Ружейников обвиняется в ограблении своей сожительницы,- рассказывает Валентина Абитова.- Тогда я не обратила на это внимания, подумала, что суд наверняка что-то перепутал.

По словам пенсионерки, кроме судебной повестки Сергею Ружейникову поступало письменное приглашение на участие в выборах президента Казахстана.

— Что примечательно, мне такое приглашение не прислали, а ему прислали, — возмущается Абитова.

Штраф от дорожной полиции на имя Сергея Ружейникова, за получение которого курьер навязчиво просил расписаться насторожил Валентину Абитову.

— В первый раз курьер пришел 28 декабря, пытался вручить мне это уведомление с дорожной полиции и просил расписаться за получение, — говорит бабушка. — Я не стала брать его и расписываться, поскольку ко мне это уведомление никакого отношения не имеет. Во второй раз он пришел 3 января, и тогда меня эта ситуация начала настораживать .

В ЦОНе Валентине Абитовой сообщили, что «хозяин» штрафа прописан в ее квартире с 2012 года, однако сама пенсионерка с мужчиной практически незнакома…

— Я Сергея в жизни всего три раза видела, — рассказывает Абитова. – С 2006 по 2008 год его покойная мать была прописана у меня дома, потом она выписалась и больше мы с ней отношения не поддерживали .

Со слов Валентины Абитовой, она владеет лишь некоторыми сведениями о Сергее Ружейникове и где сейчас он проживает не знает.

— Жилья ни у Сергея, ни у его матери никогда не было, они всю жизнь жили на съемных квартирах, — говорит пенсионерка. – За некоторое время до смерти его мать попросила меня, чтобы я прописала ее у себя. Я выполнила ее просьбу и прописала к себе, но ее сына, Сергея я у себя никогда не прописывала. Все, чтоя знаю о нем, это его имя, возраст – 39 лет. Также, ходили слухи, что раньше Сергей сидел в тюрьме за распространение наркотиков, что у него нет жилья, что ночует он по подъездам. Откуда у него взялась машина мне неизвестно.

Вплоть до 3 января Валентина Абитова считала, что в своем доме она прописана одна.

— После смерти мужа, в сентябре 2016 года,я пошла в ЦОН, там мужа выписали и сделали мне перерасчет воды и отопления, — вспоминает Валентина. – Никто мне не говорил, что у меня дома еще кто-то прописан. В домовой книге тоже я записана одна.

Сын Валентины Андрей Старичков уверен, что Сергей Ружейников оказался прописанным в доме его матери благодаря коррупционной схеме.

— Как такое вообще возможно, что без присутствия хозяина прописывают человека, — возмущается Андрей.

Руководитель Западно-Казахстанского филиала ЦОНа Луиза Кусаинова подтвердила, что действительно Сергей Ружейников прописан в доме Валентины Абитовой, однако как случилось так, что жильца вписали без присутствия хозяина она не знает.

— Если Валентина захочет выписать Сергея Ружейникова с дома, то ей обязательно необходимо его личное присутствие, — сообщила Луиза Кусаинова.

Валентина Абитова и Андрей Старичков написали заявление в городскую прокуратуру.