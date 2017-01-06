Актюбинские полицейские протестуют у здания областной прокуратуры

Акция протеста организована в поддержку руководства местной полицейской службы, которым выдвинуты обвинения в бездействии во время июньского теракта.

В Актобе полицейские вышли на акцию протеста в поддержку начальника местной полицейской службы Актобе Максата Шляшева и его заместителя Ермека Шуканова, сообщает BNews.kz. Оба обвиняются в бездействии во время июньского теракта.

Вместе с протестующими полицейскими у здания областной прокуратуры собрались и родственники высокопоставленных правоохранителей. Их возмущает несправедливое решение наказать полицейских.

Следствие считает, что во время нападения террористов на воинскую часть полицейские прибыли на место происшествия вовремя, но бездействовали. А в это время автобус протаранил ворота части, и преступники открыли огонь, а позже покинули воинскую часть через задние ворота.

Прокуратура считает, что в этом виновато руководство местной полиции, которое действовало по инструкции и не отдало приказ сотрудникам открыть огонь по террористам.

«Полицейские действовали согласно инструкции, утверждённой приказом №10 МВД РК. Подъехав к воинской части, они оцепили место происшествия, и эвакуировали гражданских людей. Но никак они не должны были посылать своих сотрудников туда. Это патрульно–постовая служба. По инструкции, они должны только местность охранять, а операции должна проводить специальная служба «Арлан». Если бы он послал своих сотрудников, то они бы попали под перекрёстный огонь», – сказал отец подозреваемого Самат Шляшев.

Следствие длится уже полгода. Это, по мнению родственников обвиняемых полицейских, связано с намеренным затягиванием дела. При это, они отмечают, что со дня трагедии все ответственные за последствия теракта высокие чиновники перевелись в другие города.

«Из руководства, кто ответственен за эти события, никого сейчас нет. Все перевелись в другие города. Потому что у них есть родственники в министерстве. А у наших мужей нет никого. То есть они сами своими силами добились высоких должностей, работая простыми участковыми, сержантами начинали. Днями и ночами работали. Теперь их хотят сделать крайними для галочки», — сказала супруга подозреваемого Сандугаш Шляшева.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в бездействии во время теракта в Актобе полицейских выпустили под залог.

Вооружённое нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло 5 июня во второй половине дня. Преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин «Пантера» террористами был убит один посетитель и ещё один ранен.

В результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Однако дежурный караул вместе с нарядом полиции дали террористам отпор, в результате чего один бандит был уничтожен, а ещё один ранен и задержан.

Всего от рук террористов погибло семеро актюбинцев.

Информбюро