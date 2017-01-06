Арестовано руководство ЕНПФ
Руководство ЕНПФ арестовано. Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы.
Эту информацию подтвердили в Нацбанке РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Они были арестованы до Нового года. Фамилии я не знаю, мы их не называли», — сказал директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка РК Александр Терентьев.
На пресс-конференции 6 января Тереньтев заявлял, что досудебное расследование по факту покупки ЕНПФ пакета облигаций начато по заявлению Нацбанка.
Ранее сообщалось о том, что ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму в пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств, по этому факту проверку проводит Департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года. «21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сказал Терентьев.
Напомним, ранее в Нацбанке РК подтвердили проверку деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Проверка проводится с 21 декабря по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. «Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно», — сообщили в Нацбанке.
Было отмечено, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.
Berik Otemurat
1 ч ·
OS X
·
О скандале в ЕНПФ по приобретению “мусорных” облигаций ТОО «Бузгул Аурум” на 5 млрд. тенге. Арестовано руководство, идет следствие. Подобное не было слыхано даже в старые времена с дюжиной частных управляющих.
О ТОО “Бузгул Аурум”. Компания зарегистрирована в 2006 году. Согласно отчетности, с даты основания компания практически не осуществляла никакой деятельности. Контракт на разведку был подписан годом раннее, а право на недропользование было на продлении. И не совсем понятно, были ли вообще там на месторождении подтвержденные запасы…
Ее облигации прошли листинг на бирже 29 июня 2016г. Было соответствующее заключение биржи о листинге в категории “иные долговые ценные бумаги”. Нет никакого кредитного рейтинга. Аудит проводила местная компания. Финансовым консультантом выступила дочка Qazkom. Первоначальные торги на бирже, запланированные на 21 июля, были отменены. Сделка с некоторым опозданием в итоге прошла 6 октября. Все было куплено ЕНПФ, по сути единственный покупатель на рынке. Облигации не обеспеченные, купонная ставка 19%. На простом языке это называется “пустышка”.
Позиция Нацбанка. Уточнили, что приобретение было за счет “собственных” средств, а не пенсионных. Тем не менее это не меняет сути дела, ведь средства в итоге государственные. Нацбанк также дистанцировался заявлением, что решение не выносилось на Совет директоров (где формально присутствуют представители Нацбанка), а было принято инвестиционным комитетом самого фонда. При этом риск-менеджеры были против.
Следует отметить, что на сегодня подобных частных размещений практически нет, и рынок почти мертв с тех пор как объединили пенсионные активы. Поэтому сделка подобного масштаба вряд ли осталась бы без внимания, а руководство самого фонда вряд ли захотелось исполнить роль камикадзе…
Регулятор, биржа и управляющий в одном лице. Вот и последствия. И вообще, задаешься вопросом, почему же управление 100 млрд. капитала фонда так же не передали Нацбанку как и пенсионные сред