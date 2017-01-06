Арестовано руководство ЕНПФ

Руководство ЕНПФ арестовано. Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы.

Эту информацию подтвердили в Нацбанке РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Они были арестованы до Нового года. Фамилии я не знаю, мы их не называли», — сказал директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка РК Александр Терентьев.

На пресс-конференции 6 января Тереньтев заявлял, что досудебное расследование по факту покупки ЕНПФ пакета облигаций начато по заявлению Нацбанка.

Ранее сообщалось о том, что ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму в пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств, по этому факту проверку проводит Департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года. «21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сказал Терентьев.

Напомним, ранее в Нацбанке РК подтвердили проверку деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Проверка проводится с 21 декабря по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. «Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно», — сообщили в Нацбанке.

Было отмечено, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.