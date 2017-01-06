Браконьеры, отстреливающие сайгаков в ЗКО оказали вооруженное сопротивление во время преследования

По факту незаконной охоты на сайгаков возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК. Об этом сообщил прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Асылан Жанатауов.

Как сообщил природоохранный прокурор Асылан Жанатауов, 31 декабря в Жангалинском районе во время рейда сотрудниками управления лесного и охотничьего хозяйства были замечены двое неизвестных на снегоходах, занимающихся незаконной охотой. Во время преследования они оказали сопротивление, угрожая оружием. Догнать браконьеров не удалось. Однако, было обнаружено 14 убитых сайгаков с отпиленными рогами.

— Чуть позже, 4 января, застреленных сайгаков в количестве 19 штук, обнаружили в Бокейординском районе, рассказал Жанатауов. – Скорее всего к обоим случаям отстрела сайгаков причастны одни и те же браконьеры. Ведется расследование.

Кроме того, как отметил, прокурор, следственной проверке подвергнуться сотрудники управления лесного и охотничьего хозяйства и участковые инспектора.

Екатерина Литвякова