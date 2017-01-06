Потерпевшие от краж в ЗКО защищают главного подозреваемого по делу

Пострадавшие от краж жители поселка Круглоозёрное считают, что следствие по делу было проведено поверхностно, а подозреваемый в преступлении не виновен.

Прошедшим летом волна краж прокатилась по поселку Круглоозерное. Домушники проникали в дома к сельчанам ночью либо через окна, либо заходили в двери, оставленные хозяевами в жаркую погоду открытыми.

— Мой дом обокрали в ночь с 8 по 9 августа, — рассказывает один из пострадавших Ренат Закиров. – Злоумышленники влезли в окно и украли дорогой телефон и золотые украшения на общую сумму 250 тысяч тенге.

По словам потерпевшего, в Круглоозерном произошло около 10 подобных краж. В настоящее время по шести фактам кражи и двум попыткам краж возбуждено уголовное дело.

— Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении краж, — говорит Закиров. – Но мы, потерпевшие, считаем, что он не виновен. Когда с ним проводили следственный эксперимент, стало понятно, что этот человек не причастен к кражам в нашем поселке. Он путался в показаниях, а в некоторых случаях вообще не мог объяснить, как и куда пробирался. Нет никаких доказательств его вины – ни отпечатков пальцев или следов. Кстати, в одном из обворованных домов был след от обуви примерно 39-го размера, а подозреваемый очень крупный человек с размером ноги не менее 43-го. Есть только явка с повинной. Но ведь явка с повинной – это всего лишь косвенное доказательство!

Как рассказывает Закиров, несколько семей, пострадавших от краж обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному делу. Однако прокуратура в проведении следствия нарушений не выявила.

— Получается, что тот, кто виновен, ходит на свободе и может продолжать воровать? А не причастный к этому человек будет наказан, – недоумевает Ренат. – В суде мы будем настаивать, чтобы дело было пересмотрено.

Екатерина Литвякова