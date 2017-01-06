Сайгаки приходят в села в поисках пищи (видео)

Сайгаки приходят в населенные пункты. Местные жители связывают это явление с тем, что в степи из-за огромного количества снега животные не могут добывать пропитание.

Житель села Маштексай Джангалинского района Аман Габиденулы выложил в социальной сети видео, на котором показал сайгака-самца во дворе сельской школы. Сайгак лежит во дворе школы и не обращает внимания на проходящих мимо людей. Люди связывают это явление с тем, что в степи из-за огромного количества снега сайгаки не могут добывать пропитание, голодные и обессилевшие, они идут в населенные пункты.

Как сообщили в акимате, в этом году с 5 декабря по сегодняшний день было вывезено свыше 160 тыс куб. снега что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.