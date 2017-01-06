В Актау протестуют против закрытия Конфедерации независимых профсоюзов

В городе Актау десятки рабочих нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC) подали сегодня заявления в городской акимат на проведение с 15 января акции голодовки в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК). Решение о ее закрытии было оглашено в среду, 4 января, в специализированном межрайонном экономическом суде Южно-Казахстанской области. Офис Конфедерации расположен в городе Шымкенте, в нее входит профсоюз предприятия OCC.

Собравшиеся заявили, что не желают быть в составе официального профсоюза, который, по их словам, не защищает права рабочих. Председатель профсоюза ОСС Амин Елеусинов заявляет, что со стороны профсоюза нарушения законодательства не было. «Мы соблюдаем и закон о профсоюзах 2014 года, и трудовой кодекс 2015 года», — говорит он Азаттыку. По его словам, требованием протестующих рабочих является возобновление работы КНПК и создание условий для ее дальнейшего функционирования.

Ранее сегодня в Актау на акцию голодовки в знак протеста против ликвидации КНПК уже вышли десятки других рабочих предприятия ОCC. Электромонтажник предприятия ОСС Куспан Косшагулов сказал Азаттыку, что рабочие намерены отказываться от приёма пищи до тех пор, пока не будет принято решение о возобновлении работы КНПК. Участники акции мокрой голодовки заявляют, что намерены находиться у офиса ОСС в Актау круглые сутки в ближайшие 10 дней — до очередной пересмены на вахте.

Заявления новой группы рабочих ОСС в акимате сегодня приняли не сразу. Вышедший к собравшимся рабочим сотрудник акимата, представившийся заместителем акима Актау Куанышом Беришбаевым, зачитал решение акима о «незаконности» планируемой ими акции.

«В странах, в которых соблюдаются европейские стандарты, действуют независимые профсоюзы. А у нас в стране прекращают работу имено такого профсоюза. Пускай тогда упразднят перенятые у Европы законы, либо дадут работать профсоюзу», — сказал рабочий предприятия OCC Мурат Камысбаев, один из десятков пришедших в акимат Актау для подачи заявления о выходе 15 января на акцию голодовки.

Видеоюсюжет Азаттыка с места события:

Председатель Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана Лариса Харькова говорит, что поводом для ее закрытия, согласно решению суда, стало то, что КНПК не уложилась в полугодовой срок подачи на перерегистрацию, как того требует статья 10 закона о профсоюзах. «Решение суда было скоропалительным, нам отказали во всех ходатайствах и заявлениях», — сказала Лариса Харькова Азаттыку.

Предприятие OCC было образовано 1 апреля 2003 года на основе объединения трех крупных предприятий компании «Мангистаумунайгаз» — компаний «Мангистаумунара», «Нефтестрой», «Мангистаумунайжолдары». По информации на сайте OCC, на сегодняшний день в компании работает свыше 2 100 человек.

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