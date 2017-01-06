В доме пенсионерки из Уральска обнаружился незаконно прописанный мужчина

Уже несколько лет подряд, пенсионерке Валентине Абитовой поступают различные штрафы и повестки на имя постороннего мужчины. Как выяснилось, 39-летний мужчина в течение 5 лет и по сегодняшний день прописан в доме пенсионерки.

3 января 2017 года на адрес 80-летней пенсионерки Валентины Абитовой поступило уведомление о штрафе за нарушение ПДД , на имя Сергея Ружейникова. Дорожная полиция утверждает, что нарушитель прописан именно по этому адресу, однако сама пенсионерка своего «сожителя» никогда не прописывала у себя.

Валентина Абитова решила разобраться, кто и когда определил ей в сожители постороннего ей человека.

– С 2006 по 2008 год покойная мать Сергея была прописана у меня дома, потом она выписалась и больше мы с ней отношения не поддерживали , — рассказывает Валентина Абитова.- Но самого Сергея я у себя не прописывала, я его в жизни всего три раза видела.

В ЦОНе Валентине Абитовой сообщили, что «хозяин» штрафа прописан в ее квартире с 2012 года. Однако, вплоть до 3 января ни один сотрудник ЦОНа не упоминал о том, что женщина не единственный жилец своего дома.

— После смерти мужа, в сентябре 2016 года,я пошла в ЦОН, там мужа выписали и сделали мне перерасчет воды и отопления, — вспоминает Валентина. – Никто мне не говорил, что у меня дома еще кто-то прописан. В домовой книге тоже я записана одна

Как оказалось, это не первое уведомление на имя Сергея Ружейникова, которое приходилось получать пенсионерке.

— В 2014 году ко мне на адрес приходила судебная повестка, где говорилось, что Ружейников обвиняется в ограблении своей сожительницы,- рассказывает Валентина Абитова.- Тогда я не обратила на это внимания, подумала, что суд наверняка что-то перепутал.

По словам пенсионерки, кроме судебной повестки Сергею Ружейникову поступало письменное приглашение на участие в выборах президента Казахстана.

— Что примечательно, мне такое приглашение не прислали, а ему прислали, — возмущается Абитова.

Штраф от дорожной полиции на имя Сергея Ружейникова, за получение которого курьер навязчиво просил расписаться насторожил Валентину Абитову.

— В первый раз курьер пришел 28 декабря, пытался вручить мне это уведомление с дорожной полиции и просил расписаться за получение, — говорит бабушка. — Я не стала брать его и расписываться, поскольку ко мне это уведомление никакого отношения не имеет. Во второй раз он пришел 3 января, и тогда меня эта ситуация начала настораживать .

Сын Валентины Андрей Старичков уверен, что Сергей Ружейников оказался прописанным в доме его матери благодаря коррупционной схеме.

— Как такое вообще возможно, что без присутствия хозяина прописывают человека, — возмущается Андрей.

Руководитель Западно-Казахстанского филиала ЦОНа Луиза Кусаинова подтвердила, что действительно Сергей Ружейников прописан в доме Валентины Абитовой, однако как случилось так, что жильца вписали без присутствия хозяина она не знает.

— Если Валентина захочет выписать Сергея Ружейникова с дома, то ей обязательно необходимо его личное присутствие, — сообщила Луиза Кусаинова.

Со слов Андрея Старичкова, начальник миграционной полиции ДВД ЗКО Канат Муханов также не понимает, как такое могло произойти

— Канат Муратович принял нас корректно, сначала предложил выписать Ружейникова с дома, — говорит Старичков Но мы отказались, потому что для нас важно разобраться в этом беззаконии. После чего Канат Муханов помог нам написать заявление на имя начальника ДВД ЗКО с просьбой разобраться.

Также, со слов Андрея Старичкова ,в миграционной полиции выяснилось, что Сергей Ружейников был судим за распространение наркотиков.