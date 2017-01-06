В Уральске планируется строительство нового следственного изолятора
Новый следственный изолятор на 1500 мест планируется построить в Зачаганске. Об этом сообщается на сайте акимата города Уральск.
В частности, на сайте акимата Уральска размещено объявление о проведении общественных слушаний по обсуждению проекта СИЗО.
Информацию о том, что Комитет уголовно-исполнительной системы намерен построить в Уральске новый следственный изолятор, нам подтвердил руководитель пресс-службы КУИС РК.
— В настоящее время решается вопрос о подрядчике, который будет выполнять строительные работы, — сказал руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.
Тем временем, областной департамент УИС – заказчик данного объекта, объявил о проведении общественных слушаний по строительству нового следственного изолятора. Слушанья пройдут в середине января этого года.
О том, что будет с нынешним СИЗО, который находится по улице Мухита, пока не известно.
Отметим, что проектировщиком нового СИЗО выступает ТОО «АстанаЖобаКурылыс» (Астана).
Екатерина Литвякова
Только пусть не ломают все таки памятник истории а то у нас любят все ломать.Там томились в царское время борцы за свободу политические Кырык труба по казахский так как отопление было печным.Гостиницу можно сделать или общежитие или музей.
А его разве не начали строить года 3 назад за Зачаганском, недалеко от автохозяйства ДВД?
И будет наш уездный город знаменит торговыми центрами, площадями для гуляний, велодорожками, теннисными кортами и тюрьмами с зонами…а производства как не было и нет…просто непонятно почему Уральск наводняют заключенными…