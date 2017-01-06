В Уральске планируется строительство нового следственного изолятора

Новый следственный изолятор на 1500 мест планируется построить в Зачаганске. Об этом сообщается на сайте акимата города Уральск.

В частности, на сайте акимата Уральска размещено объявление о проведении общественных слушаний по обсуждению проекта СИЗО.

Информацию о том, что Комитет уголовно-исполнительной системы намерен построить в Уральске новый следственный изолятор, нам подтвердил руководитель пресс-службы КУИС РК.

— В настоящее время решается вопрос о подрядчике, который будет выполнять строительные работы, — сказал руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

Тем временем, областной департамент УИС – заказчик данного объекта, объявил о проведении общественных слушаний по строительству нового следственного изолятора. Слушанья пройдут в середине января этого года.

О том, что будет с нынешним СИЗО, который находится по улице Мухита, пока не известно.

Отметим, что проектировщиком нового СИЗО выступает ТОО «АстанаЖобаКурылыс» (Астана).

Екатерина Литвякова