Погода -2oC
$332.56
349.29
5.51
Опубликовано: Пт, Янв 6th, 2017
310 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске планируется строительство нового следственного изолятора

Новый следственный изолятор на 1500 мест планируется построить в Зачаганске. Об этом сообщается на сайте акимата города Уральск.

tyrma-268x300

Следственный изолятор в Уральске по ул. Мухита

 

В частности, на сайте акимата Уральска размещено объявление о проведении общественных слушаний по обсуждению проекта СИЗО.

Информацию о том, что Комитет уголовно-исполнительной системы намерен построить в Уральске новый следственный изолятор, нам подтвердил руководитель пресс-службы КУИС РК.

 — В настоящее время решается вопрос о подрядчике, который будет выполнять строительные работы, — сказал руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

Тем временем, областной департамент УИС – заказчик данного объекта, объявил о проведении общественных слушаний по строительству нового следственного изолятора. Слушанья пройдут в середине января этого года.

О том, что будет с нынешним СИЗО, который находится по улице Мухита, пока не известно.

Отметим, что проектировщиком нового СИЗО выступает ТОО «АстанаЖобаКурылыс» (Астана).

 

Екатерина Литвякова

3 комментария
  1. 123:
    6 Январь 2017 в 17:50

    Только пусть не ломают все таки памятник истории а то у нас любят все ломать.Там томились в царское время борцы за свободу политические Кырык труба по казахский так как отопление было печным.Гостиницу можно сделать или общежитие или музей.

    0
    0
    Ответить
  2. АААА:
    6 Январь 2017 в 18:00

    А его разве не начали строить года 3 назад за Зачаганском, недалеко от автохозяйства ДВД?

    0
    0
    Ответить
  3. скептик:
    6 Январь 2017 в 18:09

    И будет наш уездный город знаменит торговыми центрами, площадями для гуляний, велодорожками, теннисными кортами и тюрьмами с зонами…а производства как не было и нет…просто непонятно почему Уральск наводняют заключенными…

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-06
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-1.14 ℃
Ночью-0.9 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1030.42
Скорость ветра6.31 м/с
2017-01-07
Утром-0.61 ℃
Днем0.53 ℃
Вечером-0.89 ℃
Ночью-2.14 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1030.82
Скорость ветра4.26 м/с