В Уральске заместителем акима города назначили студента

Новым заместителем города 5 января был назначен 34-летний Мирболат Нуржанов, в настоящее время обучающийся в Великобритании по программе Болашак.

Об этом журналисту УН сообщил сам Мирболат Нуржанов в телефонном разговоре.

— Я прошел первый этап обучения, обучался языку, — говорит Мирболат Нуржанов. – Теперь мне дали отсрочку по обучению на год, после чего я могу продолжить свое обучение.

Мирболат Нуржанов в Европе обучается по специальности « Управление проектами и человеческими ресурсами».

Мирболат Нуржанов уже имеет 2 высших образование – это учитель истории и географии и государственное и местное управление.

Ранее Мирболат Нуржанов был советником акима Бурлинского района, главным специалистом Уральского городского отдела внутренней политики, помощником акима города Уральска

С 5 января 2017 года Мирболат Нуржанов будет курировать вопросы внутренней политики, сельского хозяйства, образования и развития языков. Ранее этими вопросами занимался Марс Сатыбалдиев, который уволился с данной должности по собственному желанию.