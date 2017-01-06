Погода -3oC
$332.56
349.29
5.51
Опубликовано: Пт, Янв 6th, 2017
249 ЗКО / Картина дня

В Уральске заместителем акима города назначили студента

Новым заместителем города 5 января был назначен 34-летний Мирболат  Нуржанов, в настоящее время обучающийся в Великобритании по программе Болашак.

BJou0aJvNZ0

Фото с официального профиля акимата Уральска в Instagram

Об этом журналисту УН сообщил сам Мирболат Нуржанов в телефонном разговоре.

— Я прошел первый этап обучения, обучался языку, — говорит Мирболат Нуржанов. – Теперь мне дали отсрочку по обучению на год, после чего я могу продолжить свое обучение.

Мирболат Нуржанов в Европе обучается по специальности « Управление проектами и человеческими ресурсами».

Мирболат Нуржанов уже имеет  2 высших образование  – это учитель истории и географии и государственное и местное управление.

  Ранее Мирболат Нуржанов был советником акима Бурлинского района, главным специалистом Уральского городского отдела внутренней политики, помощником акима города Уральска

С 5 января 2017 года Мирболат Нуржанов  будет курировать  вопросы внутренней политики, сельского хозяйства, образования и развития языков. Ранее этими вопросами занимался Марс Сатыбалдиев, который  уволился с данной должности по собственному желанию.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-06
Утром-3 ℃
Днем-1.28 ℃
Вечером-0.78 ℃
Ночью-0.81 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1030.42
Скорость ветра6.31 м/с
2017-01-07
Утром-0.61 ℃
Днем0.53 ℃
Вечером-0.89 ℃
Ночью-2.14 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1030.82
Скорость ветра4.26 м/с