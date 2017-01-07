Разведка США: Путин заказал киберкампанию в помощь Трампу

РЕЙТЕР — Президент России Владимир Путин в формате видеомоста участвует в запуске поставок газа в Крым. Москва, 27 декабря 2016 года. Путин приказал провести киберкампанию, направленную на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и повышение шансов ее главного соперника Дональда Трампа, показал доклад американских спецслужб.

Российский президент Владимир Путин приказал провести киберкампанию, направленную на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и повышение шансов ее главного соперника Дональда Трампа, показал доклад американских спецслужб.

РФ стремилась подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США, опорочить бывшего госсекретаря Клинтон, помешать ей победить, а, в случае ее успеха на выборах-2016, омрачить ее будущее правление, говорится в несекретной части доклада, опубликованной в пятницу.

«По нашей оценке, российский президент Владимир Путин заказал кампанию в 2016 году, целью которой было повлиять на президентские выборы», — говорится в открытой части доклада.

«Мы также считаем, что Путин и российское правительство явно отдавали предпочтение избранному президенту Трампу. Мы твердо уверены в этих оценках».

В докладе сказано, что американские спецслужбы полагают, что российское Главное разведывательное управление (ГРУ) использовало посредников, таких как WikiLeaks, DCLeaks.com и «персону» Guccifer 2.0, для публикации электронных писем Национального комитета Демократической партии (DNC) и высокопоставленных членов партии. После утечки этих писем Клинтон подверглась критике в СМИ, а глава DNC ушла в отставку.

Доклад подготовили Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ).

Хотя в документе говорится, что Россия осуществляла кибератаки как против демократов, так и республиканцев, из него также следует, что главной задачей было навредить Клинтон.

В докладе, однако, не указано, как именно «действия России повлияли на итог выборов 2016 года». Нет в нем и подробностей о доказательствах, на основе которых авторы доклады сделали свои выводы.

Тем не менее, этот доклад может стать козырем в руках демократов и тех республиканцев в Конгрессе, которые требуют более жестких мер в отношении России. Это может привести к ухудшению их отношений с Трампом.

Российское посольство в Вашингтоне и помощники Клинтон пока не ответили на просьбу о комментарии.

Россия ранее неоднократно отрицала обвинения США в том, что проводила кибератаки в ходе предвыборной кампании.

(Яра Баюми, Уоррен Стробел, перевел Антон Колодяжный)