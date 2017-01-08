Дастан Кадыржан — О режиме оккупации

Ахтунг! Оккупация.

Оказывается помимо основных функций оккупации типа «обязательного наличия государства-жертвы» или «насильственного принятия на себя государственного управления» существуют еще и такк называемые «особые условия». Например, оказывается, можно оккупировать не только чужую, но и собственную территорию.

Научные труды утверждают, что в режиме оккупации «возможны реквизиции денег, фондов, долговых требований, складов оружия, магазинов и некоторых иных категорий, составляющих собственность граждан, наложение контрибуций и иных массовых сборов с населения».

Еще одним признаком оккупации ученые считают переход управления в руки армии или полицейских сил, Главное условие — «местное население не допускается к принятию решений, не находится на ключевых постах »

Главной функцией полицейских и военных властей на оккупированной территории считается детерриторизация. «Для завоевателей детерриториализация означает создание режима бесконечного простора (распространения самих себя)». Иными словами это насильственное навязывание собственных государственных ценностей, противоречащих ранее распространенным на этой территории.

В первую очередь также это замена военно-полицейскими нормами существующих конституционных норм — «такие как всеобщая обязательная регистрация, контроль за миграцией и перемещением населения, насильственное получение данных, которые считаются личными данными, защищенными правом на личную жизнь,… экспроприация той собственности, которая трактуется оккупационными властями, как нежелательная и опасная — охотничье и холодное оружие, особая литература, предметы культа и идеологические материалы, другие предметы… подпадающие под насильственные изъятия».

Главный характер отношений военно-полицейских властей при оккупации с населением — это «Односторонне выстроенные отношения», когда мнение населения не принимается в расчёт. Главная цель — «нанести населению врага максимальный материальный урон».

Примером оккупации собственной территории вопреки национальным интересам, считается Республика Виши во Франции, которая сотрудничала с Германией Третьего Рейха и подавляла сопротивление и инакомыслие на своей территории.

Хорошая информация — любая оккупация считается временным явлением. А все потому, что «оккупация» — временное насильственное завоевание, отличается от понятия «аннексия» — постоянное насильственное присоединение территории.

Это так… из серии «Чтение на ночь». Все происходящее вокруг что-то сильно мне напомнило и я решил покопаться в литературе, чтобы понять что. Освежить, так сказать, знания… Если честно, радости от освеженных знаний — никакой.

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