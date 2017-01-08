Ради спасения сквера уральцы подают в суд на местный акимат

Вот уже полгода жители улицы 8 марта обивают пороги различных инстанций в поисках правды. Жителей возмущает решение акимата отдать землю общего пользования, на которой расположился сквер в частные руки.

Светлана Хангереева вот уже много лет проживает на улице 8 марта и именно она являлась инициатором судебного иска к акимату города.

— Сколько живу в этом районе города, столько и помню наш сквер, — рассказывает Светлана Хангереева.- Тут всегда играют дети и дышат свежим воздухом старики. В августе прошлого года мы с соседями просто ужаснулись, когда увидели, что рабочие спиливают деревья. От них мы узнали, что они работают от индивидуального предпринимателя Васильевой и что на месте сквера собираются строить увеселительное заведение.

Со слов Светланы Хангереевой, она вместе с инициативной группой жителей улицы 8 марта обратилась за разъяснением в акимат города.

— Как оказалось, право вырубать деревья дал Васильевой городской акимат, — говорит Светлана Хангереева. Для нас стало большой неожиданностью, что уже более 10 лет территория сквера является частной собственностью. Еще в 2005 году акимат выделил эту территорию под индивидуальное жилищное строительство . В 2015 году хозяева участка продали его предпринимателю Васильевой, а ей акимат дал разрешение построить там увеселительное заведение.

Светлана Хангереева утверждает, что в данном случае имели место быть множество серьезных нарушений.

— По закону, после получения земельного участка, собственники должны были поставить ограждение для своего участка. Так мы бы узнали сразу, что это частная территория и разговор был бы уже другой. А спустя 10 лет, что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию?

Постановление о передаче земли общего пользования в частную собственность, помимо вырубленных деревьев создает еще одно неудобство жителям улицы 8 марта в виде узкой дороги.

— Если предприниматель Васильева установит ограждения на своем участке, то мы будем выходить прямо со двора сразу на проезжую часть и упираться в чужой участок, — возмущается Светлана Хангереева.

С августа и по сегодняшний день жители улицы 8 марта не получили внятного ответа от акимата города и в надежде на помощь обратились в прокуратуру. Однако прокуратура направила возмущенных граждан в суд.

6 января 2017 года с жильцами улицы 8 марта встретился начальник отдела по надзору за законностью в социальной и экономической сфере городской прокуратуры Асылбек Кадыргалиев. Еще одной новостью для жителей улицы 8 марта стало то, что их сквер сквером вовсе не является и кадастрового номера не имеет.

Вот что пояснил Асылбек Кадыргалиев по поводу вырубки деревьев:

«Изначально жильцы улицы 8 марта были против строительства увеселительного заведения возле их домов. Акимат удовлетворил их просьбу и приостановил строительство увеселительного заведения на данном участке. Но акимат не может запретить строить там жилье, поскольку участок принадлежит Васильевой. Относительно вырубки деревьев у Васильевой имеется постановление с ЖКХ, согласно которому предприниматель имеет право вырубить деревья, с условием, если она посадит по 3 дерева вместо вырубленных.»

Постановление ЖКХ жители улицы 8 марта также не устраивает.

— Зачем нам нужны деревья в каком-то другом, мифическом месте, когда наши деревья будут безвозвратно вырублены? – недоумевает Светлана Хангереева.

Асылбек Кадыргалиев предложил жильцам 8 марта подать на акимат в суд, чтобы отменить постановление, согласно которому земля общего пользования передана в частные руки.

— Я думаю, что суд будет рассматривать это дело с точки зрения бережного отношения к природе и гуманности по отношению к жителям района, — высказал свою точку зрения начальник отдела прокуратуры.

— Конечно мы слабо верим, что сможем выиграть спор с акиматом, но другого выхода с ситуации пока не видим.

Жители улицы 8 марта, во главе с Светланой Хангереевой настроены воинственно. Удастся ли им найти справедливость и сохранить многолетний сквер в целости и сохранности покажет время.

Стоит отметить, что это не первый случай в Уральске, когда благоустройство и строительство объектов идет в разрез с национальной экологической стратегией и вызывает кучу негодования со стороны граждан.

Так, с 2015 года началось освоение правого берега реки Чаган , в результате чего был частично вырублен лес, служивший домом для редких видов птиц и животных.

В марте 2016 года также вырубили деревья, расположившиеся на территории почти 12 соток в микрорайоне Самал- 2 с целью строительства дома.