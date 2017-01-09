Боец ММА Куат Хамитов намерен «похоронить» за вопрос о его временной регистрации

Профессиональный боец смешанных единоборств Куат Хамитов, по прозвищу «Найман» намерен «похоронить» того, кто придет к нему с «вопросом регистрации». Знаменитый файтер на своей странице в Instagram поведал о том, что в Казахстане столько проблем, что для того, чтобы их перечислить, «не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей» и возмутился новыми правилами временной регистрации, передает Today.kz.

«Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года (Стиль и орфография автора сохранены – Прим. ред.)», — начал своей гневный пост спортсмен. «И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в пятерку по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т.д. Народ и так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП??? Патриот не тот кто кричит больше всех «Алга Казахстан», а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон МРП (Стиль и орфография автора сохранены – Прим. ред.)», — резюмировал Хамитов.

Хамитов является чемпионом мира по версии Alash Pride, победителем международных турниров по ММА RUFF, Bushido FC и SFL. Спортсмен в декабре 2014 года подписал контракт с одной из лучших организаций в мире — ONE FC — и стал первым спортсменом из Казахстана, попавшим на мировую арену ММА.

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