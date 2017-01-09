Грузовик въехал в толпу в центре Иерусалима

В центре Иерусалима в районе Старого города грузовик въехал в толпу пешеходов, погибли 4 человека, не менее 15 ранены. Среди погибших — три женщины и один мужчина, всем им около двадцати лет.

Грузовик марки «Мерседес» съехал с дороги и врезался в военных, которые выходили из автобуса. Солдаты сразу открыли огонь. Нападавший был убит на месте. Власти Израиля назвали произошедшее терактом.

Как сообщает агентство Reuters, уличные атаки палестинцев в Израиле — в том числе подобные наезды на автомобилях — сильно сократились за последние два года, но не прекратились полностью.

Радио Азаттык