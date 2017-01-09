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Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
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Обрушение дома в Шымкенте: военный вытащил из-под завалов семью

 

 

Фото Tengrinews.kz

Фото Tengrinews.kz

Военнослужащий Национальной гвардии РК пришел на помощь пострадавшим в результате обрушения дома в Шымкенте и вытащил из-под завалов несколько человек, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

8 января около 3.30 утра в одном из двухэтажных домов Шымкента, расположенном по улице Дружбы народов, произошел взрыв газового баллона, в результате которого дом обрушился.

«Военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии РК старшина Руслан Бахрамов, проживающий рядом, услышав мощный хлопок и шум, быстро выбежал на улицу. Со стороны обрушившегося дома доносились детский плач и крики о помощи. Руслан Бахрамов, дав указание супруге вызвать скорую медицинскую помощь и противопожарную службу, не задумываясь побежал в сторону доносившихся криков. В результате самоотверженных и решительных действий старшины Руслана Бахрамова из-под завалов им была вытащена семья Жумалиевых — Жумалиев Д.Д., супруга, их годовалая дочь и мама супруги Жумалиева Д.Д. Но, к сожалению, супруга Жумалиева Д. от полученных травм несовместимых с жизнью, скончалась. К этому времени к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб города Шымкента», — сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

Командованием регионального командования «Оңтүстік» направлено ходатайство вышестоящему командованию о поощрении старшины Руслана Бахрамова.

Между тем корреспонденту Tengrinews.kz в скорой помощи сообщили, что сейчас один пострадавший находится в БСМП, еще один — в ожоговом центре и один ребенок — в детской клинической больнице.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. Спустя полтора часа после обрушения из-под завалов был извлечен ребенок 2015 года рождения. Через пару минут спасатели вытащили его отца и мать, однако женщина скончалась. Чуть позже были найдены живыми еще два человека. В итоге троих пострадавших госпитализировали, один от госпитализации отказался. По данным сотрудников ДЧС, взрыв произошел без последующего горения. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Дом разрушен полностью и не пригоден для проживания.

tengrinews.kz

 

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