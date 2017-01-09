Получить временную прописку на портале eGov.kz невозможно

Через портал можно зарегистрировать только постоянное место жительства, а за временной регистрацией нужно обращаться в ЦОН.

Услуга временной регистрации граждан на портале eGov.kz не предусмотрена. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице портала в Facebook.

«Уважаемые пользователи! Касательно многочисленных вопросов о процедуре регистрации по временному месту жительства сообщаем следующее: на нашем портале в онлайн-услуге по прописке не предусмотрена функция регистрации по временному месту жительства. Услуга обрабатывает запросы по регистрации только на постоянное место жительства», – сказано в сообщении.

Портал сообщает, что информация, выходящая в СМИ о том, что через портал eGov.kz можно совершить временную прописку, не соответствует действительности.

«За оказанием данной услуги рекомендуем обращаться в ЦОН (Государственная корпорация «Правительство для граждан»)», – разъяснили в eGov.

Первоначальную информацию о том, что получить временную регистрацию можно через интернет-портал электронного правительства, распространила миграционная полиция. Сообщалось, что для этого достаточно лишь электронно-цифровой подписи самого заявителя и собственника жилья.

7 января 2017 года 9 тысяч казахстанцев обратились в ЦОНы страны, в том числе по двум государственным услугам: регистрации граждан и оформлении удостоверения личности.

В связи со вступлением в силу норм закона касательно регистрации граждан Центры обслуживания населения будут работать и в воскресенье, 8 января 2017 года. Полный список ЦОНов, куда можно обратиться, найдёте здесь.

informburo.kz