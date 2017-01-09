При взрыве в Багдаде погибли 13 человек

В Ираке на востоке Багдада при взрыве заминированного автомобиля у местного рынка погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

2 января этого года при аналогичной атаке в столице Ирака погибли 35 человек. В канун нового года при двойном теракте на рынке в центре Багдада погибли более 20 человек. По мнению экспертов, нападения связаны с наступлением иракской армии на город Мосул, удерживаемый исламистами.

Радио Азаттык