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Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
1 Мир

При взрыве в Багдаде погибли 13 человек

Взорванный автомобиль на востоке Багдада. 25 апреля 2016 года. Иллюстративное фото.

В Ираке на востоке Багдада при взрыве заминированного автомобиля у местного рынка погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

2 января этого года при аналогичной атаке в столице Ирака погибли 35 человек. В канун нового года при двойном теракте на рынке в центре Багдада погибли более 20 человек. По мнению экспертов, нападения связаны с наступлением иракской армии на город Мосул, удерживаемый исламистами.

Радио Азаттык

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