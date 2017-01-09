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Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
480 ЗКО / Картина дня

При пожаре на Чинаревском нефтегазовом месторождении в ЗКО никто не пострадал

Информация о пожаре поступила в Службу пожаротушения 6 января , примерно в половине двенадцатого ночи.

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По данным пресс-службы ДЧС ЗКО горело административно-бытовое здание АО «Казстройсервис».

Пожарные в течении трех часов боролись в огнем.

Всего, в тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 19 человек личного состава  ТОО «Семсер — Өрт сөндіруші».

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

Пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что пострадавших при пожаре нет.

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