При пожаре на Чинаревском нефтегазовом месторождении в ЗКО никто не пострадал

Информация о пожаре поступила в Службу пожаротушения 6 января , примерно в половине двенадцатого ночи.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО горело административно-бытовое здание АО «Казстройсервис».

Пожарные в течении трех часов боролись в огнем.

Всего, в тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 19 человек личного состава ТОО «Семсер — Өрт сөндіруші».

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

Пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что пострадавших при пожаре нет.