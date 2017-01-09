В Казахстане недоступен сайт с петицией «против временной регистрации»

В Казахстане ограничен доступ к сайту с петицией с призывом к властям отменить обязательную регистрацию граждан по месту пребывания. Авторы петиции на сайте Avaaz.org призывают власти отменить норму, обязывающую граждан страны встать на учет по временному адресу в течение 10 дней при выезде за пределы постоянного места жительства на срок более одного месяца.

«Мы считаем, что данные нормы закона серьезно ограничивают свободу передвижения граждан», — говорится в петиции, размещенной на Avaaz.org 5 января. По мнению авторов этой петиции, обязательной регистрацией нарушается ратифицированный Казахстаном Международный пакт о гражданских и политических правах ООН.

О недоступности страницы сайта Avaaz.org с петицией для казахстанских пользователей местные СМИ сообщили вечером в воскресенье, 8 января. В понедельник, 9 января, доступ для казахстанских пользователей ограничен ко всему сайту, в том числе и к адресу secure.avaaz.org. Число подписавших эту петицию превышает семь с половиной тысяч человек.

В Казахстане с начала года вступили в силу поправки к миграционному законодательству о временной регистрации граждан по месту пребывания. Казахстанцу, выезжающему за пределы постоянного места жительства на срок более одного месяца, предписано встать на учет в Центре обслуживания населения по временному адресу, заплатив 227 тенге в качестве госпошлины.

В Казахстане уже наблюдались случаи, когда закрывались или блокировались неудобные для властей сайты. Аvaaz.org был недоступен в Казахстане в августе 2016 года, когда там опубликовали петиция об отставке Карима Масимова с поста премьер-министра. В 2014 году казахстанские пользователи тоже сталкивались с проблемами с доступом к этому ресурсу, но затем сайт был снова открыт. Тогда высказывались предположения, что доступ к сайту был ограничен из-за публикации «петиции об объявлении импичмента президенту Нурсултану Назарбаеву в день девальвации тенге в Казахстане — 11 апреля».

Радио Азаттык