Погода -7oC
$330.67=
350.38=
5.57=
Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
22 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В пяти километрах от Уральска люди отапливают дома дровами

С начала отопительного сезона жителям садового общества «Автодорожник» 7 раз отключали газ. Виной тому- фирма- подрядчик «МКГ Шебер».

00063.MTS.неподвижное изображение001

00013.MTS.неподвижное изображение001

Инициативная группа садового товарищества «Автодороджник»

 

По словам директора  «МКГ Шебер», к подаче газа фирма еще не готова. Предыдущие 7 раз газ подавали в целях рекламы.

Сейчас 30 домов в районе садового общества «Автодорожник» отключены от газа.

Некоторые жители, обнадеженные словами газовиков разрушили свои домашние печи. Вторая половина дачников не закупила дрова, опять- таки понадеявшись на то, что зимой в их домах будет газ.

По словам жителей «Автодорожника», небольшой прицеп дров в этом году стоит около 15 000 тенге, а хватает его только на неделю.

Что делать жителям, обманутым недисциплинированными газовиками и как на это отреагировали власти, смотрите в нашем видеосюжете.

Садовое общество «Автодорожник»

 автор: Акмарал Шаяхметова,  съёмка: Нурлыбек Емранов. 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-09
Утром-7 ℃
Днем-5.68 ℃
Вечером-5.33 ℃
Ночью-5.18 ℃
Влажность96 %
ДавлениеhPa 1027.51
Скорость ветра3.36 м/с
2017-01-10
Утром-7.01 ℃
Днем-7.77 ℃
Вечером-8.2 ℃
Ночью-10.89 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1028
Скорость ветра3.66 м/с