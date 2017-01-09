В пяти километрах от Уральска люди отапливают дома дровами

С начала отопительного сезона жителям садового общества «Автодорожник» 7 раз отключали газ. Виной тому- фирма- подрядчик «МКГ Шебер».

По словам директора «МКГ Шебер», к подаче газа фирма еще не готова. Предыдущие 7 раз газ подавали в целях рекламы.

Сейчас 30 домов в районе садового общества «Автодорожник» отключены от газа.

Некоторые жители, обнадеженные словами газовиков разрушили свои домашние печи. Вторая половина дачников не закупила дрова, опять- таки понадеявшись на то, что зимой в их домах будет газ.

По словам жителей «Автодорожника», небольшой прицеп дров в этом году стоит около 15 000 тенге, а хватает его только на неделю.

Что делать жителям, обманутым недисциплинированными газовиками и как на это отреагировали власти, смотрите в нашем видеосюжете.

Садовое общество «Автодорожник»

автор: Акмарал Шаяхметова, съёмка: Нурлыбек Емранов.