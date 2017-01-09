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Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
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За взятки задержан сотрудник Комитета госдоходов

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Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержан главный эксперт Управления непроизводственных платежей КГД МФ РК Р.Жумабаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что Жумабаев Р. на системной основе получал взятки от представителей казино, находящихся на территории города Капшагай, за незаконное покровительство в предпринимательской деятельности игорных заведений и непроведение налоговых проверок», — говорится в сообщении.

Так, при получении очередной взятки через посредника – своего сына Д.Уданова в сумме 5 тыс. долларов США от представителя «Інжу–КZ–казино «ХО» г.Капшагай» Жумабаев задержан антикоррупционной службой.

По информации антикоррупционной службы, в настоящее время Р.Жумабаев и Д.Уданов водворены в ИВС РУВД Илийского района.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: Zakon.kz

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