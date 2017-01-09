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Опубликовано: Пн, Янв 9th, 2017
97 ЗКО

Заблокирован сайт сбора подписей для отмены регистрации граждан

После принятия нового закона о временной регистрации, казахстанцы начали подписывать петицию на сайте «Авааз». Сейчас многие пользователи социальной сети «Фейсбук» столкнулись с проблемой доступа на сайт.

Скриншот с сайта avaaz.org

Скриншот с сайта avaaz.org

Сбор подписей на сайте Авааз начался 7 января, жители страны обращаются к депутатам парламента и требуют отменить закон о временной регистрацией, так как закон нарушает свободу передвижения граждан.

Утром 8 января жители страны не смогли войти на сайт «Авааз», не смотря на то, что сайт является международным. На момент публикации количество подписавшихся на сайте составляло 7516 человек.

Азамат Муханов

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