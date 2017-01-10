Андрей ПОЗДНЯКОВ: БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Андрей Поздняков в шутку называет себя членом секты Тони Себа. Два года назад, основатель и президент группы компаний «Элекард», уехал в США и там в Силиконовой долине познакомился с Тони Себа, автором книги «Чистый прорыв». Эта работа посвящена последним тенденциям в области технологий, которые ведут к глобальным переменам. Новая эпоха существенно ближе, чем мы думали. Почему? Андрей Поздняков рассказал об этом в неформальной обстановке паба «Конец Фрунзе».

Технологический взрыв в 5 тезисах

1.В течение ближайших полутора десятилетий мир, в котором мы живем, необратимо изменится в результате технологического взрыва, который уже начался.

2. Технологический взрыв – это комбинация технологий, создающих новые рынки или радикально трансформирующих старые.

3. Прорывные технологии сегодня – это накопители энергии, электромобили, беспилотные автомобили, солнечная энергетика. Есть и другие.

4. Радикально изменяются также бизнес-модели. Пример – Uber.

5. В прекрасном новом мире будет проблема с людьми. Те рынки, на которых они могут что-то делать, исчезают. Людей надо будет чем-то занять. Это – проблема.

Теперь подробнее…

Всем хорошо известны картинки, иллюстрирующие прогресс — экспонента или даже гипербола от первых каменных скребков миллион лет назад, до айфонов и марсоходов в наши дни. Понятно, что на самом-то деле это не совсем экспонента, а скорее последовательность S-образных кривых — медленный рост/взрыв/затухание и опять медленный рост/взрыв. Последний взрывной рост, который мы наблюдали – это цифровые технологии: компьютеры, затем персоналки, интернет, цифровое аудио, мобильная связь, цифровое видео, соцсети, мобильный интернет, смартфоны. Эта история уже вышла на насыщение. И понятно в общих чертах, что будет следующим прорывом – робототехника и новая энергетика. Вопрос только в сроках.

Для примера. На этой фотографии вы видите фото пятой авеню Нью-Йорка, сделанное в 1900 году. Море лошадей и единственный автомобиль. Вот он специально обведен в центре. Единственный автомобиль среди лошадей.

Тринадцать лет спустя… Видите лошадь на этой фотографии? Одна единственная лошадь, она даже не выглядит как лошадь.

Это называется прорыв. Лошади, которых использовали на протяжении десяти тысячи лет в качестве транспорта, были полностью заменены на автомобили в Нью-Йорке всего лишь за 13 лет.

Что такое технологический взрыв?

Это комбинация технологий, которые дают возможность предпринимателям или компаниям создавать новые продукты и сервисы, с двумя характеристиками. Первая — они создают новые рынки, вторая — уничтожают или радикально изменяют существующие отрасли индустрии.

В случае с цифровыми камерами — они уничтожили пленочные камеры. В случае Убера они не уничтожили, но радикально изменили вчерашнюю индустрию такси.Тотальное уничтожение не обязательно. Возможна радикальная трансформация.

Самые умные, как правило, не могут предсказать прорывы, пока они не произошли. В 1985-м крупнейшая телекоммуникационная компания мира AT&T наняла фирму Маккензи и Кo и задала ей один вопрос: каков будет рынок мобильных телефонов в ближайшие 15 лет? В AT&T хотели знать — стоит ли, и, если да, то насколько решительно стоит, вкладываться в новые рынки.

Маккензи пошли думать, обсуждать, прогнозировать и что они там еще делают, когда готовят предсказания. Потом вернулись и сообщили результат. Число подписчиков мобильной телефонии в Штатах в течении 15 лет составит 900 тыс. человек.

В реальности оказалось 109 миллионов. Это не маленькая ошибка, они ошиблись в 120 раз. Так что AT&T не пошла на рынок мобильной связи и осталась со своим бизнесом проводной связи. Кто-нибудь из вас помнит сейчас проводную связь?

Если вы посмотрите на стоимость бизнеса топ 15 компаний, которые туда пошли, то это почти 2 триллиона долларов. То есть для AT&T это была потеря потенциальных возможностей в триллионы долларов.

Как обычно, именно эксперты и знатоки инсайдерской информации отрицают возможность взрыва. Эксперты всегда найдут сто тысяч объяснений, почему такого не может быть. Почему умные люди и умные организации раз за разом на предвидят или не возглавляют прорывы на рынке?

Вот что интересно — сам концепт, используемый уже насколько десятилетий не объясняет несколько недавних взрывов. Например Uber. Классическая модель прорывной технологии— начинаете делать нечто более дешевое, чем существующее предложение на рынке, ваш продукт развивается быстрее, чем рынок в целом, становится качественно лучше рынка и — хоп, прорыв пошел. Но вот когда пришел Uber он был сразу и дешевле, и быстрее, и лучше, чем такси — взрыв. Это необъяснимо с традиционной точки зрения.

Когда вышел смартфон, в 2007, помните это? Смартфон появился в 2007-м и это был 700-долларовый девайс. Тогда мейнстримом была 100-баксовая Нокия. Помните Нокию? Это хорошо.Тогда люди говорили — слишком дорого, но это был продукт высочайшего класса. И он не стал дешеветь! Он порвал рынок сотовых телефонов сверху. Не снизу, а сверху. Это другой тип прорыва.

Я предлагаю посмотреть на несколько другую модель, которая включает в себя инновационную бизнес модель и объединение нескольких прорывных технологий.

Я уже давно наблюдаю за эскпоненциальными технологиями. Что такое эскпоненциальная технология? Технология, параметры которой улучшаются на десятки или даже сотни процентов в год, при том же уровне цены.

Хорошо известная экспоненциальная технология, мы ее знаем лучше всего — компьютеры, закон Мура, выполняется уже десятилетия — количество транзисторов в процессоре на один доллар удваивается каждые два года.Через двадцать лет рост в тысячу раз, через сорок — в миллион. Из-за этого роста, а вся Силиконовая долина на нем основана, вычислительная мощность становится настолько дешевой, что меняет все вокруг. Именно по этой причине Силиконовая долина совершает прорывы в таком количестве индустрий.

Закон Мура не единственная экспоненциальная технология в последние двадцать-тридцать лет. Data storage, digital imaging, bandwidth (хранение данных, цифровая обработка изображений, пропускная способность – ред.) все это те же типы технологий.

Когда нескольких подобных технологий собирается в одном продукте, тогда может получиться смартфон — iPhone и Android, которые появились в один год. Причина — конвергенция технологий, которые сделали возможными обе истории. Далее, эти две платформы сделали возможным новые прорывы, например Uber, AirBnb и так далее.

Ключевые экспоненциальные технологии

Это то, что я ищу в области технологий в течение последних лет. Такие технологии, которые одновременно экспоненциальны и позволяют совместное использование, способны вызвать взрыв в абсолютно любой индустрии в мире.

Я буду здесь говорить в основном про энергетику и транспорт, но это не важно. Это может быть охрана здоровья. Если в медицине использовать эти технологии, то и там случится взрыв. В логистике, в производстве … Собираете несколько ключевых экспоненциальных технологий, за 10-20 лет получаете прорыв независимо от типа индустрии.

Но есть еще и такие, что развиваются супер-экспоненциально. Сенсоры. Рынок вырос с 2007 в тысячу раз. Цена упала в тысячу раз. Кривая стоимости, убывающая экспоненциально в тысячу раз, толкает рынок, растущий экспоненциально в тысячу раз. Применение этой экспоненциальной технологии, вызовет множество дальнейших прорывов.

Рассмотрим с этой точки зрения энергетику и транспорт. Это все технологии, а не добыча нефти. У технологий другая динамика, другая экономика. Есть четыре основные категории технологий, каждая из которых растет на десятки и даже сотни процентов в год, каждая из которых прорывная сама по себе, но когда они объединяются …Пройдем по каждой из них и я покажу, насколько прорывными они могут быть.

Накопители энергии, аккумуляторы.

Все, у кого есть ноутбук или смартфон, использует Li-ion аккумуляторы. Начиная с 1995 до 2010-го литий-ионные батареи улучшались в среднем на 14% в год, рассчитывая в долларах на киловатт*час. В 2009 произошло нечто весьма примечательное — началось использование Li-ion батарей в двух новых индустриях: в автопроме и энергетике. Инвестиции стали нарастать, разработки ускоряться, за 5 лет с 2009 до 2014 удешевление квт*часа составило уже 16%, а за последние полтора года, уже превысило 16% в год.

Как люди умудряются снижать стоимость так быстро? 16% в год! Вот батарейка (от смартфона), кто-нибудь из вас видел Model S? В Model S установлено 7000 таких батареек, чуть больше, чем эта. Они производятся так: литий добывается в Чили/Аргентине/Австралии, отправляется в Китай, очищается до 99+%, далее отправляется в Японию или Корею, в данном случае в Корею — Самсунг, там его упаковывают в этот корпус и отправляют в Калифорнию, где Тесла засовывает 7000 таких кусочков в одну Model S. Только сведением цепочки поставщиков в одно место — Рино, Невада, Тесла понижает стоимость производства на 30-50% в течение трех лет. И это еще не включает технических инноваций. Согласно Илону Маску они дадут еще минимум 5% в год. Вот что будет двигать цены вниз следующие несколько лет. Но не только Model S.

Тесла только что объявила цены на Power Wall, они уже ниже кривой стоимости. Пару лет назад все говорили, что я предсказываю слишком быстрое падение цен, но это уже ниже моей кривой. Ее необходимо скорректировать, чтобы отображать реальное положение на рынке. И вот каков размер рынка при такой цене — Тесла получила порядка миллиарда долларов предзаказа за первые две недели после анонса Power Wall. Так что Гигафактори, которая сама по себе уже должна удвоить мировое производство батарей, теперь будет расширена еще на 45% только для обслуживания запросов на хранение энергии. Такой вот интересный рынок.

Но. Тесла не единственная компания, кто делает аккумуляторы. BYD строит фабрику почти такого же размера. Foxconn, LG Chem, Samsung SDI – большая группа компаний массировано инвестируют в производство Li-ion батарей. Полгода назад LG Chem объявила о закрытии нефтехимического проекта на 4.2 миллиарда долларов в Казахстане. Эти средства направляются в аккумуляторы. Огромные средства изымаются из других направлений и вкладываются в батареи, потому что именно там ожидается серьезный рост. В результате новых инвестиций кривая стоимости будет еще ускоряться, быстрее 16%.

Прорывные бизнес–модели

Другая сторона также очень важная в прорывах — инновации в бизнес-моделях. Скажем Uber – это прорыв в бизнес-модели. Они используют автомобили, смартфоны, облако — инфраструктуру других людей, вырезают неэффективных посредников и — прорыв. Airbnb – это тоже прорыв в бизнес модели.

Так что бизнес модель может быть прорывной. Как это происходит в области накопления энергии? В Силиконовой долине появляются компании, которые предлагают накопление электроэнергии, как сервис.

В магазине Seven Eleven стоят холодильники с напитками, кто-то заходит внутрь, хочет воды открывает дверцу, при каждом открытии дверцы происходит запуск охлаждающего агрегата, что вызывает пиковое потребление энергии. Стоимость пиковых нагрузок значительна и составляет примерно 50% того, что Seven-eleven платит за электричество. Просто взяв батарею и поместив ее в такой магазин, она примерно размером с холодильник, магазин экономит от 10 до 50% всей стоимости электроэнергии. При том же самом общем потреблении.

Бизнес модель — никакой предоплаты. Seven-eleven не несет ни технологического, ни финансового риска, просто начинает экономить. Компании нового типа становятся очень успешными с помощью инноваций в бизнес моделях.

Хочу объяснить общую идею. В Штатах к 2020 году стоимость сервиса по хранения электричества, необходимого на один день потребления — 30 киловатт-часов, будет стоить $1.2 в день. На самом-то деле не нужно резерва на целый день, чтобы кардинально изменить счет за электричество. В Аризоне публичные сервисы чарджат в летние пиковые часы — с трех до семи, 50 центов, а в полночь — только пять центов. Так что если у вас есть всего четыре часа резервирования можно экономить половину стоимости 50-100 баксов в месяц. Потому что будете покупать в полночь и использовать днем. Четыре часа резервирования в 2020 будут стоить $6 долларов в месяц.

Инновации в бизнес моделях и инновации в технологиях — обе могут быть прорывными. Еще направление, где резервирование будет прорывным — сети. Масштабные резервные системы означают, что не потребуется пиковая генерация. Сейчас используются пиковые газовые генераторы, чем больше растет пиковое потребление, тем больше нужно включить пиковых мощностей, чтобы его удовлетворить. В Штатах пиковые генераторы это примерно треть всех мощностей генерации. Хотя они используются всего 6% времени. Масштабные системы резервирования позволяют покупать ночью и продавать днем, вместо того, чтобы использовать пиковые генераторы.

Сейчас в Техасе планируется огромная система резервирования ценой 5 миллиардов долларов, она будет экономически оправданной при цене хранения 350 долларов за киловатт*час. Но мы уже имеем цену резервирования менее чем 350 долларов за киловатт*час. Компании, работающие в этом бизнесе заявляют, что после 2020 ни одного нового пикового генератора не будет построено. Никогда.

Электромобили

Следующий большой прорыв — электромобили. Мне не нужно много рассказывать про Теслу, Model S – лучшая из всех машин когда либо произведенных.

«Консьюмер репорт» 2013 сообщает об этом. Не самый лучший электромобиль, а лучший автомобиль вообще. В этом рейтинге Тесла набрала 103 из 100 возможных. И это самый продаваемый большой люксовый автомобиль в Америке. Тесла побила BMW, Audi и прочих.

Являются ли электромобили прорывом? Это новые Феррари и Порше или это прорыв в индустрии в целом?

Эффективность двигателя внутреннего сгорания порядка 20%. 80% энергии запасенной в баке улетает просто в дым, в обогрев атмосферы. Электромотор обладает эффективностью 90-95%. В четыре раза более эффективен. Само по себе это еще не обеспечивает прорыва, но если добавить тот факт, что электричество еще и значительно дешевле. Тот же самый автомобиль будет расходовать на километр электричества по стоимости в 10 раз меньше. В десять раз! Когда что-то изменяется в 10 раз — это потенциальный прорыв. А если вы будете заправлять его собственной энергией, то это вообще бесплатно.

Обслуживание. Вот ваша машина, думаю, что у вас пока не электромобиль. Более 2,000 движущихся частей.В Model S их всего 18! Восемнадцать движущихся частей. Менее одного процента от ДВС. Что это означает? Обслуживание! Обслуживание не стоит просто ничего. Поэтому Тесла дает гарантию на бесконечный пробег. Нулевая стоимость обслуживания. С нулевой стоимостью невозможно конкурировать.

Электродвигатель, как многие из вас знают, намного мощнее, чем ДВС. Тесла сравнима с суперкарами в миллион долларов, такими как Феррари или Макларен. Машина, за одну десятую их цены. Просто потому, что она на электроприводе.

Вот как происходит взрыв. Сотню лет автопром говорил нам — хотите большую производительность, платите большие деньги, хотите среднюю — платите средние. А теперь никакие бензиновые или дизельные автомобили больше не могут конкурировать. С этим невозможно конкурировать. Производительность Порше по цене Бьюика. Дальше этой точки ни Порше, ни Бьюик, не смогут конкурировать. Больше производительности за меньшие деньги. Знаете что произойдет?

Это 16% кривая стоимости. Аккумулятор — наиболее дорогая часть электромобиля. Начинаем с Теслы за 75 килобаксов в 2013-м, электромобили за 35-40 килобаксов(килобакс — это тысяча долларов) получим в 2017-18. Минимальная дальность пробега на одной зарядке должна быть 320 километров, все что меньше — не пойдет в мейнстрим, так что эти вычисления основываются на 320 километровом пробеге. 35-40 килобаксовая машина с пробегом 320 км к 2017-18, в 2020 такая же за 30 тысяч долларов.

Это очень важная точка. Средняя новая машина в Штатах стоит 33 тысячи долларов. К 2020 году, или даже ранее, если кривая ускорится, в два раза более мощные электромобили будут дешевле при покупке, при этом они будут в десять раз дешевле по топливу и в десять раз дешевле в обслуживании.

Так же как цифровые камеры уничтожили пленочные. После этой точки не имеет смысла платить больше денег за менее мощный ДВС-автомобиль, который в десять раз дороже в обслуживании.Это переломный момент. Переломный момент в автопроме случится в 2020 или даже в 2019-м. К 2022-му это произойдет и в нижнем ценовом диапазоне. Индустрия сможет предложить 20 килобаксовые электромобили.

Кривая цены говорит нам — к 2025 все новые автомобили будут электрическими. Все новые автобусы, грузовики и тракторы будут электрическими. Все, что движется на четырех колесах будет на электроприводе к 2025. Во всем мире, не только в Штатах.

GM анонсировала Chevy Bolt с пробегом 320 км за $37,500 на начало 2017 года. Это как раз в середине кривой, даже немного раньше.

Форд объявил о вложении $4.5 миллиардов в электромобили. Они переносят туда практически все развитие. Они еще и собираются стать компанией мобилити сервисов. Форд собирается не только производить электромобили, но и стать чем-то вроде Убер.

То же самое про GM, они уже вложили 0.5 миллиарда в Lyft – конкурента Убера и только что купили за миллиард компанию-разработчика беспилотных автомобилей.

Однако, что бы ни делали автогиганты, на самом деле не имеет большого значения, потому что большинство прорывов происходит с другой стороны. Foxconn объявила о вложении миллиарда долларов в разработку электромобиля. Foxconn – та компания, что делает айпэды. Apple делает электромобиль, Убер делает электромобиль, Google. Целый ряд компьютерных компаний пошел в этот рынок.

Почему? Да потому, что электромобили это компьютеры на колесах. У них 20 движущихся частей и они движимы в большей степени компьютером, чем человеком. Это серьезный прорыв. Но вот еще более серьезный.

Беспилотные автомобили

Беспилотники – это не будущее. Они уже здесь.Сегодня на дорогах общего назначения уже сотни беспилотников. У гугломобилей нет рулевого колеса и педалей, они полностью автономны, и успешно передвигаются не только по хайвеям, но и в городах. Автоконцерны, выпускающих традиционные автомобили, агрессивно инвестируют в беспилотники. Многие уже анонсировали на 2018-20 годы автомобили уровня 4 — люди не требуются никогда. Тесла на 90% беспилотник и станет 100% в 2018, через два года. Ниссан готовит беспилотник на 2018 год.

Когда же произойдет этот прорыв и насколько он изменит окружающий мир? Покажу с какой скоростью снижается стоимость основной технологии, используемой в беспилотниках.

Вот так беспилотный автомобиль видит окружающий мир с помощью лидара. Он делает миллионы замеров в секунду на 360 градусов вокруг, анализирует отраженный сигнал и делает выводы где дерево, где другой автомобиль, а где кошка.

В 2012 Гугл анонсировал цену своего беспилотника в 150 килобаксов, где 70 была стоимость лидара. 2013 — следующее поколение лидаров стоило 10 тысяч долларов. В 2014 анонсирован 1000-долларовый лидар. С 70 тысяч до одной тысячи за три года! Но это еще не все.

Та же самая компания анонсировала в январе 250-долларовый твердотельный lidar. А следующее поколение будет стоить $90 и будет размером с почтовую марку. Сможете воткнуть его в свой айфоне. Понятия не имею, зачем вам лидар в айфоне, но его можно будет туда воткнуть.Но вот что самое существенное в беспилотнике — это компьютер на колесах.

А как изменяются цены в компьютерном мире? Это вот первый в мире терафлопный компьютер, самый быстрый суперкомпьютер в мире 2000-го года. Компьютер, занимающий примерно весь этот зал, ценой 46 миллионов долларов.

В прошлом году Нвидия показала 2-терафлопную GPU карточку за 59 баксов. С 50 миллионов, до 50 долларов за 16 лет. В январе они объявили о следующем поколении в восемь терафлопс. Суперкомпьютер, который можно установить в машине для Deep Learning, нейросетевых технологий.

Технологии готовы. Готов ли рынок?

Cisco предоставила данные по миру. В Бразилии 95% населения готовы прямо сейчас. Эти страны, представляют более половины населения Земли, они уже готовы послать подальше существующую систему транспорта. Почему? Вот почему. Кто пробовал водить машину в одном из этих мест, тот понимает — почему.

Это конечно круто, если в машине можно фейсбучиться, чатиться и скайпиться. Это конечно очень круто, но разве это прорыв? Прорыв здесь.

Автомобиль, как сервис!

Uber, Lyft. Не буду много про них распространяться, только пару слов. В Сан-Франциско 50% поездок на Uber – carpools. Карпул — когда Убер говорит — если подберем кого-нибудь по пути, ты получишь 40-50% дискаунт. И половина ребят говорят: ОК. Зачастую даже не столько из-за цены, сколько из социальной ответственности. Но цена, конечно, тоже имеет значение.

Другая сторона этого же вопроса — мы тратим кучу бабла на покупку автомобиля, и он простаивает 96% времени. Паркинги в городах могут стоить даже дороже чем сам автомобиль. Средний американец тратит 12 тысяч долларов в год на все расходы, связанные с владением автомобилем, и при этом использует его только 4% времени. Любая индустрия с 4%-й утилизацией ждет прорыва.

Этот прорыв обеспечивается всеми технологиями, которые поддерживают друг друга — беспилотники+каршеринг+авто-как-сервис и эффективность этого прорыва — использование авто не 4%, а 60-80% времени. Прорыв в эффективности использования. А теперь соединяем инновации в технологиях и инновации в бизнес модели. Убер работает над своим собственным беспилотным автомобилем. Их цель — сделать так чтобы личное владение автомобилем вышло из употребления.

Не обязательно Убер, не важно кто соединит эти два концепта — беспилотный автомобиль и автомобиль как сервис и поднимет использование автомобиля с 4-х до 60-80%. Автомобили в личном пользовании уходят со сцены. GM вложила 500 млн долларов в Lyft, в марте купила за миллиард стартап Cruise Automation, разрабатывающую беспилотники. И, что более важно, начала пилотные проекты собрав все три технологии — электромобили, плюс беспилотники, плюс автомобиль-как-сервис.

Когда это случится, мы получим тот же уровень сервиса за 10% цены владения собственным автомобилем.

Средний американец тратит 12 килобаксов в год на то, чтобы проехать в среднем 12,000 миль в год. Если предложить тот же сервис за 1200 долларов, то это сэкономит 11 килобаксов в год. Вместо простоя на парковке, автомобили станут ездить. 90% паркингов, особенно в центре города уйдут в прошлое, потому что автомобили будут все время в пути, вместо того чтобы стоять.

Утилизация растет, паркинги исчезают, стоимость за километр пробега падает в десять раз. Концепция частного владения автомобилем выходит из употребления. Общее количество легковых автомобилей падает на 80%.

Три направления прорыва в индустрии автоперевозок: от двигателя внутреннего сгорания к электромобилю, от человека за рулем к компу за рулем, от автомобиля в собственности к автомобилю-сервису. Все это вместе дает прорыв. К 30-му году все транспортные средства — автомобили, автобусы, грузовики, трактора будут электрическими, беспилотными и работать как сервис.

Солнечная энергетика

Последнее, но самое важные — чем это все запитать. Солнечная энергетика это технология, не энергетический ресурс. И, как всякая кремниевая технология, она упала в цене в 200 раз с середины 70-х.

Количество инсталляций, соответственно, растет в два раза, каждые два года. По крайней мере с 1990. Помните, что происходит, при удвоении каждые два года? Сколько удвоений потребуется, чтобы солнечная энергетика обеспечила 100% всех потребностей человечества в энергии? Еще всего лишь семь удвоений. Это еще 14 лет и солнечная энергетика обеспечит 100% потребностей человечества.

Но может ли такое быть? Сможем ли мы и в самом деле обеспечить такую скорость роста? Сравним солнце с основными источниками энергии, которые выросли с 70-х в цене в 6-16 раз.

Что означает — с 70-х годов, солнечная энергетика улучшила свою экономику в 2,100 раз по сравнению с нефтью, или в тысячу триста раз по сравнению с углем. И цена ее продолжает падать. Инновации в бизнес моделях здесь также крайне важны.

В Штатах и в коммерческом, и в частном секторе развивается модель Нулевых Вложений. К вам приходит компания, которая устанавливает панели на крышу, она за это платит, она их обслуживает и она ими владеет. Вы не несете никаких технологических или финансовых рисков.

Посмотрите, как в Штатах этот рынок рванул вверх с внедрением такой модели финансирования. Инновации в бизнес моделях очень важны. В солнечной и ветро-энергетике применяются множество новых бизнес-моделей, финансовых моделей.Сорок лет повторяется мантра о Grid Parity — уравнивании цен — ценовой точке, когда цена солнечного электричества с крыши сравняется с ценой электричества из розетки.

Я тоже полагаю, что Grid Parity это очень важно, но это еще не переломный момент. По данным Дойче Банка к концу следующего года солнечная энергетика достигнет точки уравнивания цены для 80% мирового рынка. Весьма неплохо — для восьмидесяти процентов мирового рынка цена солнечного электричества станет меньше либо равна цене электричества из розетки.Но она продолжит падать.Примерно со скоростью 41% в год.

Все, о чем я уже говорил — аккумуляторы, электромобили, беспилотники, солнечная энергетика — все это технологии. Кривая внедрения технологий это не прямая. В отчетах экспертов будет написано — 1% проникновения электромобилей, два процента, три процента, и может быть, в 2040 будет 10% или около того. То же самое для солнечной энергетики.

Все технологии в истории вселенной, по крайней мере той вселенной, которую я знаю, развиваются по S-образной кривой. Могут пройти десятилетия пока технология дорастет до точки перелома, но когда это произойдет, внедрение резко ускоряется до тех пор пока не насытит 80% рынка.

В течении нескольких месяцев, года — хоп, прорыв произошел. Как Кодак исчез — за два года, как лошади пропали с улиц — за 13 лет, это S-образная кривая.

Что же является точкой перелома для солнечной энергетики? Это не Grid Parity, но God Parity – божественное уравнивание. God Parity – это точка в которой стоимость солнечного электричества с крыши, независимо от того, где вы находитесь — в Осло с 900 часами солнца в год, в Сан Франциско с 1,600, или в Сантьяго с 2,400, в некоторой точке стоимость электричества с крыши, становится меньше стоимости передачи.

Стоимость электричества с крыши станет меньше стоимости передачи, даже если централизованная генерация не стоит вообще ничего. Если через 20-30 лет станет возможным приручить термоядерный синтез, по нулевой цене, он не сможет конкурировать с солнечным электричеством с крыши.

И это случится на всех крупных мировых рынках в 20-м году. Солнечная энергия плюс аккумулирование, напомню, аккумуляторы дешевеют даже быстрее, станут дешевле просто стоимости передачи по проводам к 22-му году. Это станет точкой перелома S-образной кривой — хоп и взрыв.

Австралия уже в этой точке, между прочим. Солнечное электричество с крыши у них уже дешевле стоимости доставки от централизованного генератора. Все варианты централизованной генерации — уголь, газ, атомные станции — уходят в прошлое. Потому что не могут конкурировать, даже если стоимость их производства равна нулю.

Как насчет крупных потребителей? Что происходит с ними? А происходит вот что. Уже сейчас происходит! ПЯТЬ ЦЕНТОВ за киловатт*час. В Неваде — 3.9 цента за киловатт*час. Ничто, никакой источник электричества уже не сможет никогда конкурировать с этими ценами.

Электричество по пять центов за квт*час эквивалентно нефти по $10 баксов за баррель, или газу по пять. И цена продолжит падать в обозримом будущем. Ну и какой из всего этого вывод?

Мы здесь. Все технологии, о которых я сегодня рассказал — аккумуляторы, электромобили, беспилотники, солнце — все сегодня занимают лишь процент, или меньше. И что говорят эксперты? Они говорят — этого не может быть, это просто не может произойти так быстро. 13 лет!

Но если мы внимательно посмотрим на кривую стоимости технологии, то поймем — оно происходит, и оно происходит очень быстро. Точка перелома наступит в течение 2-5 лет на всех этих рынках. И когда наступает точка перелома — хоп, прорыв. S-кривая ускоряется и мы имеем взрывной рост.

Аккумуляторы, электромобили, беспилотники, солнечная энергетика — к 2030 все уже кончится. Это не будущее, это то что происходит прямо здесь и сейчас.

Что делать с людьми?

Прогнозируют, что в результате всего этого на рынке труда останется масса невостребованных людей. Те рынки труда, на которых они могут что-то делать, исчезают. При этом все говорят, что у людей должен сохраниться гарантированный безусловный доход. Всем людям надо будет выплачивать деньги, чтобы хватало на еду, на жилье, на одежду. Но вопрос не только в деньгах, которые нужно выплачивать. Вопрос в том, чем этих людей занять. В общественное сознание внедряются всякие идеи, как хорошо все хэндмэйд, сделанное руками. Это специальная целенаправленная работа, чтобы у людей был какой-то мелкий бизнес, какое-то занятие.

Было специальное исследование, чем занимаются разные богатые бездельники. Вот статистически: что они делают после того, как получили большое наследство? Выяснилось, что многие любят садить лучок, картошечку на маленьких огородиках, вино делать свое. Домашнее сельское хозяйство, в общем. В этом направлении, как занять людей, ведется уже серьезная целенаправленная работа.

Здесь, кстати, есть проблема, связанная с недавним избранием Трампа. Мексиканцы, нелегальные мигранты: что делать с ними? Принять их в граждане и обеспечить им гарантированный доход? Слишком накладно. Им в этой модели, которая сегодня формируется, нет места. Совсем. Предполагают, что приучить их к новому типу труда и взаимодействия с обществом будет трудно.

И это тоже уже не будущее. Это то, что происходит здесь и сейчас.

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