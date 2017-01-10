Четыре спортсмена из ЗКО примут участие в Универсиаде-2017

Четверо уральских шорт-трекиста примут участие в крупнейшем мировом состязании среди студентов – зимней Универсиаде-2017.

Зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы. В соревнованиях примут участие более двух тысяч спортсменов из более чем 55 стран мира.

Универсиада пройдет по 12 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг,

конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина,

сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

На Универсиаде будут задействованы 3000 волонтеров.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта ЗКО, нашу область на Универсиаде будут представлять четыре спортсмена по шорт-треку – Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов и Анита Нагай.

Напомним, что в конце прошедшего года шорт-трекисты Жумагазиев и Ажгалиев стали победителями этапов Кубка мира по шорт-треку.

Соревнования будут проходить на 8 спортивных объектах: горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный спортивный комплекс «Медеу», международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», дворец спорта и культуры им. Б.Шолака, лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», ледовый дворец, ледовая арена, а также временное спортивное сооружение в центре города Алматы.

Ожидается приезд 30 000 гостей и туристов.

Впервые в истории проведения зимних Универсиад участники будут проживать в специально построенной Атлетической деревне.

Екатерина Литвякова