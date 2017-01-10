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Опубликовано: Вт, Янв 10th, 2017
145 ЗКО / Картина дня

ЦОНы в Уральске переходят на 12-часовой рабочий день

Уральские ЦОНы временно будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обслуживания населения.

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Данное решение связано с ажиотажем вокруг изменений в правилах регистрации по месту жительства, принятым парламентом РК и вступившим в силу с 7 января этого года.

Поправки вызвали огромное недовольство у граждан по той части, которая предусматривает штрафы за отсутствие временной регистрации.

Особенно большое количество уральцев отправились в Центры обслуживания населения в эти дни. Дополнительно рабочими днями были объявлены суббота и воскресенье.

Кроме того, вчера, 9 января, стало известно, что крупные города Казахстана (Алматы, Астана и Шымкент) переходят на 12-часовой рабочий день.

— С сегодняшнего дня уральские ЦОНы также будут работать с 8.00 часов до 20.00 часов, — сообщили в ЦОНе.

 

Екатерина Литвякова

 

 

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