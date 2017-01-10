Как работает закон о временной регистрации граждан? (карточки)

Пресс-служба ДВД ЗКО прокомментировала «УН» самые важные для уральцев вопросы о том, кто обязан получить временную регистрацию, в какие сроки, что грозит за её отсутствие и каким образом стражи порядка будут проверять эту самую регистрацию.

Итак, согласно изменениям в законодательство о временной регистрации граждан в РК, с начала 2017 года регистрироваться по месту временного жительства должны все иногородние и сельские студенты, живущие в общежитиях и на квартирах; семьи и одинокие люди, проживающие в съёмном жилье; командировочные, прибывшие на работу в какой-либо населённый пункт на срок более 30 дней.

Следует подчеркнуть, что зарегистрироваться по месту нового временного жительства человек обязан в течение одного месяца (ранее срок регистрации составлял 3 месяца).

Не подлежат временной регистрации лишь родственники, которые прибыли погостить на срок не больше 30 дней.

Зарегистрироваться по месту временного жительства можно в Центрах обслуживания населения (ЦОНах), придя туда вместе с хозяином съёмного жилья.

(График приема граждан в ЦОНах: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.30 часов без обеденного перерыва, в субботу с 9.00 до 13.00час.).

На какой срок выдается временная регистрация гражданам Казахстана?

Ограничений по срокам временной регистрации не предусмотрено. Люди, прибывшие на временное жительство, в гости, командировку, на работу, учебу, стажировку, лечение сроком свыше одного месяца, регистрируются по месту временного пребывания (проживания) сроком до одного года, без снятия с прежнего места регистрации.

Те граждане, у которых исполнение служебных обязанностей связано с длительным (более одного года) проживанием вне места постоянного жительства (при наличии подтверждающего документа), получают временную регистрацию на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей, без снятия с прежнего места регистрации.

Как будут проверять регистрацию правоохранительные органы?

У большинства уральцев новшества с регистрацией по месту жительства вызывают резонный вопрос: как полицейские узнают, есть ли она у гражданина? Теперь они будут ходить с проверками по домам, вузам, или же людям все время надо носить при себе справку и ещё обновлять её каждые 30 дней?

Итак, как сообщили нам в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудники органов внутренних дел проверять регистрацию по месту жительства будут только в ходе осуществления служебных обязанностей (каких, в ДВД ЗКО не уточнили) и выполнения оперативно-профилактических мероприятий.

Проверять регистрацию граждан на улицах полицейские не будут.

Пресс-служба ДВД ЗКО отмечает, что граждане не обязаны носить с собой документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства. При необходимости сотрудники ОВД сами найдут информацию о регистрации того или иного гражданина по базе данных документирования населения.

Кстати, пресс-служба ДВД ЗКО подчёркивает, что введение изменений в законодательство о временной регистрации не предусматривает того, чтобы все граждане в спешном порядке меняли удостоверения старого образца на новые – с чипом. Все сведения о регистрации граждан по месту жительства полицейские будут черпать не из чипированного удостоверения личности, а исключительно из базы данных документирования населения.

Какие меры административного взыскания предусмотрены для граждан, живущих без регистрации?

На первый случай, если гражданин живёт на съёмной квартире или в общежитии без временной регистрации, сотрудник полиции обязан вынести ему предупреждение. Если же в течение года после этого наложения адмвзыскания человек так и не удосужится прописаться по месту временного проживания, на него будет наложен штраф в размере 13 МРП (ч.3 ст.492 КоАП РК).

Как регистрироваться иностранным гражданам, которые приехали в РК на срок больше одного месяца? Как быть тем иностранцам, что живут на территории РК постоянно с видом на жительство?

Иностранцы обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел в течении пяти суток с момента пересечения государственной границы Казахстана. Освобождены от регистрации в ОВД граждане 48 экономически развитых и политически стабильных стран, которые регистрируются в пунктах пограничного контроля.

Иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, в вопросах регистрации по месту жительства несут те же обязанности, что и граждане РК.

Чего ждать от обязательной регистрации по месту временного проживания владельцам съёмных квартир?

Если арендодатель сдаёт свою квартиру внаём, а сам проживает в другом месте, то он обязан зарегистрироваться по месту своего постоянного жительства, а в арендном жилье временно прописать своих квартирантов.

Если же владелец жилья живет в одном городе, а квартиру сдает в аренду далеко в другом городе, то он обязан написать доверенность поверенному лицу, чтобы тот временно зарегистрировал в ЦОНе квартирантов первого на арендованной ими жилплощади.

Кстати, сдавать в аренду недвижимость и прописывать там квартирантов не имеют права наследники, которые не успели переоформить жилье, доставшееся им после смерти родственников, ровно до того момента, пока они не вступят в права наследования имуществом и не оформят его на своё имя.

Людмила КАЛАШНИКОВА