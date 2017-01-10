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Опубликовано: Вт, Янв 10th, 2017
62 ЗКО / Картина дня

Полиция ЗКО до сих пор не нашла убийцу водителя сельского акима

Более месяца прошло с момента жестокого убийства Виктора Яковенко из поселка Шалгай, однако, как сообщила пресс-служба ДВД ЗКО  по подозрению в убийстве полиция еще никого не задержала.

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Виктор Яковенко, фото с профиля ВКонтакте

 

Напомним, тело Виктора Яковенко – 22 летнего водителя акима села Шалгай —  нашел несовершеннолетний двоюродный брат в собственном доме погибшего. Парень был одет в женскую одежду и во рту у него был обнаружен кляп из женских колготок.

Убийство со множеством неизвестных произошло в тот день в селе Шалгай, Зеленовского района.

В ДВД не сообщили, есть ли у них подозреваемый по данному делу , отметив, что любая информация об убийстве Виктора Яковенко не подлежит разглашению в интересах следствия.

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