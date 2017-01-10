Повысится аренда квартир из-за закона о временной регистрации

Агентства недвижимости в Уральске прогнозируют повышение цен на аренду квартир в связи с новым законом о временной регистрации.

— Мне звонили арендодатели, я их направлял на регистрацию в ЦОН. Людей уже запугали штрафами, тем более предпринимателей. Поэтому арендодатели сразу же будут регистрировать своих арендаторов, чем платить штрафы, — говорит директор АН «Контакт» Сайлаубек Ескалиев.

По словам Сайлаубека Ескалиева, временная регистрация станет причиной роста цен на аренду жилья.- Пока рынок не успел еще отреагировать на новый закон. Но месяца через два, если всем арендодателям придется регистрировать своих арендаторов. Нужно будет платить налоги. Даже без регистрации ИП, придется платить. Стоимость аренда жилья повысится как минимум на 10 процентов,- прокомментировал Ескалиев.

Напомним, 7 января в Казахстане были приняты поправки в закон о регистрации, согласно которому жители должны проходить регистрацию по месту жительства в течении 10 дней.

Азамат Муханов