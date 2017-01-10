Уральский ЖКХ : государство не будет помогать жильцам аварийных домов.

Представители уральского отдела ЖКХ пока не решили, когда они будут проверять аварийные дома в Уральске, после недавних случаев обрушения аварийных домов в Шахане и Шымкенте.



Также в ЖКХ г.Уральск отметили, что жители ветхих зданий должны решать свою проблему самостоятельно.

— В декабре 2016 года отдел ЖКХ уже делал обследование аварийных домов, — сообщает Асхат Шадьяров, главный специалист отдела ЖКХ. – Мы фотографировали дома и обследовали их визуально. После случаев обрушения аварийных домов в Шахане и Шымкенте у нас прошло совещание, где мы обсуждали вопросы проверок по аварийным домам в Уральске, но когда именно пройдут эти проверки, мы пока не знаем.

Также Шадьяров отметил, что на данный момент в Уральске зарегистрирован 41 аварийный дом, в которых проживают 1532 человека.

— Государство никак не будет помогать жильцам аварийных домов, — говорит Шадьяров. – У таких жильцов только один выход- государственно-частное партнерство.

Со слов чиновника, это партнерство заключается в том, что частные строительные компании будут строить на месте аварийных домов новые дома. Часть квартир, при этом будет распределена между жильцами аварийных домов, а часть продана. Выгода строительных компаний в предоставляемом участке и в продаже оставшихся квартир.

Примечательно, что большинство аварийных домов в Уральске являются историческими памятниками и по закону должны иметь дополнительную государственную охрану.