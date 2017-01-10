В Уральске пройдет лыжный забег

В забеге, который пройдет 14 января в городском парке культуры и отдыха, могут принять участие все желающие.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта ЗКО, в рамках развития зимних видов спорта и поддержки участников 28-ой Всемирной зимней Универсиады 14 января в парке культуры и отдыха пройдет массовый лыжный забег среди жителей Уральска.

Принять участие в забеге могут все желающие (со своими лыжами). В облспорте отметили, что лыжи предоставляться не будут.

Старт назначен на 11.00 часов.

— По окончании массового забега среди участников будет разыграна лотерея: пять пар лыж, абонементы в плавательный бассейн, Ледовый дворец спорта и тренажерные залы спортивных школ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Екатерины Литвякова