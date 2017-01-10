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Опубликовано: Вт, Янв 10th, 2017
46 ЗКО

В ЗКО 48 детей состоят на учете по склонности к суициду

С начала этого года в ЗКО произошло два случая суицида среди школьников. Сейчас в области психологи проводят работу по определению склонности к суициду среди школьников.

 

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Об этом сегодня на пресс конференции заявила руководитель управления образования Айгуль Мынбаева .

— Проблема суицида существует, несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом факты суицида среди школьников уменьшилась в два раза, но все равно существует. Только за прошедшие 10 дней этого года в Акжайыкском районе было совершено два суицида, — прокомментировала Айгуль Мынбаева.

По словам Мынбаевой, в октябре и ноябре 2016  года управление образования совместно с управлением здравоохранения проводили разъяснительную работу с учениками, которые склонны к суициду. После проведенной работы психологов, выяснилось, что 48 учеников наиболее склонны к самоубийству.

— Мы не имеем право называть их имена. Но мы сейчас работаем с этими учениками. Из областного бюджета были выделены средства на обучение 100 психологов по выявлению фактов или склонностей к суициду среди школьников. Надеемся, будет результат, — добавила Айгуль Мынбаева.

Азамат Муханов

 

 

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