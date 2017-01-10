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Опубликовано: Вт, Янв 10th, 2017
0 ЗКО

В ЗКО в школах будут установлены турникеты

Благодаря этой системе родители смогут отследить время пребывания своих детей в школе. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования Айгуль Мынбаева.

фото с интернета

фото с интернета

— В прошлом году мы уже начали проект установки турникетов, к нам даже приезжали люди из Астаны, по поводу турникетов. Мы уже хотели начать устанавливать их в школах нашей области. Но МЧС приостановил это нововведение в целях обеспечения безопасности учеников, т.е. пожарной безопасности. Но вот недавно после всех необходимых работ, мы совместно с МЧС снова начали работу по установке турникетов,- рассказала Мынбаева.

К слову, в августе прошлого года аким области Алтай Кульгинов на совещании педагогов предложил установить турникеты в школах для отслеживания пребывания учеников в школе. Сейчас такая система действует в Назарбаев интеллектуальных школах.

Азамат Муханов

 

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