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Опубликовано: Ср, Янв 11th, 2017
74 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Аким Уральска и акимы пригородов встретятся с населением

Стал известен график отчетных встреч акима города Уральска Наримана Турегалиева и Акимов сельского округа и поселков. В связи с этим будут установлены ящики для сбора предложений, замечаний и откликов.

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ВО время отчетной встречи, люди могут задать вопрос на любую интересующую тему — ремонта дорог, благоустройства дворов, строительства жилья и по другим волнующим вопросам.

Наименование населенного пункта Дата и время проведения Место проведения
1 Желаевский сельский округ 18.01.201716-00 Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
2 Поселок Круглоозерный 19.01.201717-00 Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
3 Поселок Зачаганск 20.01.201717-00 Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
4 Город Уральск 25.01.201716-00 Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
5 Город Уральск 14.02.201716-00 Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)

 

Места расположения ящиков для предложений, замечаний и откликов

      Мест расположений ящиков
Поселок Круглоозерный
1 Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
2 Здание аппарата акима п. Круглоозерный(с.Серебрякова)
Поселок Зачаганск
3 Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
4 Здание аппарата акима п. Зачаганск(п.Зачаганск, ул.25-ой Чапаевской дивизии, д.2)
Желаевский сельский округ
5 Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
6 Здание аппарата акима Желаевского сельского округа(с.Желаево, ул.Агрегатная, 16/1)
  Город Уральск
7 Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
8 Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)
9 Здание аппарата акима города Уральска( проспект Достык-Дружбы, 181/1

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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