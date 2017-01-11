Аким Уральска и акимы пригородов встретятся с населением

Стал известен график отчетных встреч акима города Уральска Наримана Турегалиева и Акимов сельского округа и поселков. В связи с этим будут установлены ящики для сбора предложений, замечаний и откликов.

ВО время отчетной встречи, люди могут задать вопрос на любую интересующую тему — ремонта дорог, благоустройства дворов, строительства жилья и по другим волнующим вопросам.

№ Наименование населенного пункта Дата и время проведения Место проведения 1 Желаевский сельский округ 18.01.201716-00 Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50) 2 Поселок Круглоозерный 19.01.201717-00 Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82) 3 Поселок Зачаганск 20.01.201717-00 Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51) 4 Город Уральск 25.01.201716-00 Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3) 5 Город Уральск 14.02.201716-00 Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)

Места расположения ящиков для предложений, замечаний и откликов

№ Мест расположений ящиков Поселок Круглоозерный 1 Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82) 2 Здание аппарата акима п. Круглоозерный(с.Серебрякова) Поселок Зачаганск 3 Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51) 4 Здание аппарата акима п. Зачаганск(п.Зачаганск, ул.25-ой Чапаевской дивизии, д.2) Желаевский сельский округ 5 Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50) 6 Здание аппарата акима Желаевского сельского округа(с.Желаево, ул.Агрегатная, 16/1) Город Уральск 7 Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3) 8 Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19) 9 Здание аппарата акима города Уральска( проспект Достык-Дружбы, 181/1

Акмарал ШАЯХМЕТОВА