Аким Уральска и акимы пригородов встретятся с населением
Стал известен график отчетных встреч акима города Уральска Наримана Турегалиева и Акимов сельского округа и поселков. В связи с этим будут установлены ящики для сбора предложений, замечаний и откликов.
ВО время отчетной встречи, люди могут задать вопрос на любую интересующую тему — ремонта дорог, благоустройства дворов, строительства жилья и по другим волнующим вопросам.
|№
|Наименование населенного пункта
|Дата и время проведения
|Место проведения
|1
|Желаевский сельский округ
|18.01.201716-00
|Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
|2
|Поселок Круглоозерный
|19.01.201717-00
|Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
|3
|Поселок Зачаганск
|20.01.201717-00
|Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
|4
|Город Уральск
|25.01.201716-00
|Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
|5
|Город Уральск
|14.02.201716-00
|Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)
Места расположения ящиков для предложений, замечаний и откликов
|№
|Мест расположений ящиков
|Поселок Круглоозерный
|1
|Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
|2
|Здание аппарата акима п. Круглоозерный(с.Серебрякова)
|Поселок Зачаганск
|3
|Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
|4
|Здание аппарата акима п. Зачаганск(п.Зачаганск, ул.25-ой Чапаевской дивизии, д.2)
|Желаевский сельский округ
|5
|Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
|6
|Здание аппарата акима Желаевского сельского округа(с.Желаево, ул.Агрегатная, 16/1)
|Город Уральск
|7
|Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
|8
|Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)
|9
|Здание аппарата акима города Уральска( проспект Достык-Дружбы, 181/1
Акмарал ШАЯХМЕТОВА