Главного археолога области будут судить за хищения

Прокуратура города передала уголовное дело в отношении главы центра истории и археологии ЗКО в суд. Его обвиняют в присвоении бюджетных денег.

Об этом сегодня на пресс конференции в областной прокуратуре сообщил прокурор города Айдын Рашидов.

— Дело в отношении Мурата Сдыкова будет рассматриваться в суде. Мы надеемся что суд вынесет справедливое, объективное решение, учитывая его предыдущие заслуги , — прокомментировал Рашидов.

По словам прокурора города, главный археолог области обвиняется в растрате бюджетных средств, в размере 2,5 миллиона тенге. Изначально археолог области обвинялся в хищении более 7 миллионов тенге.

Сейчас Мурат Сдыков находится под домашним арестом.

Азамат Муханов