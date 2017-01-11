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Опубликовано: Ср, Янв 11th, 2017
6 Картина дня / Страна

Назарбаев: Средства Нацфонда, выделенные на борьбу с кризисом, «исчезли»

назарбай

«Деньги Нацфонда, простите, расходовать легко. Деньги, которые были выделены — $10 млрд на тот кризис, мы до сих пор не видим их, они исчезли, нет возврата», — заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.на совещании в Ак орде в среду.

«Все говорили, что будут возвращены. Деньги фонда — это деньги тогда, когда нам б дет тяжело, сохранить социальное самочувствие людей и не снизить экономику. Мы будем использовать их для развития, может быть и для банков», — отметил президент. По словам президента, «банки перестали работать» и «просят выделить деньги из Нацфонда». «В тоже время у нас не используются огромные деньги, которые есть в секторе пенсионном и страховом — 800 млрд тенге. Почему не берут эти средства?», — возмутился он. «Давайте мы используем этот ресурс (пенсионных фондов), а потом будем думать, что дальше», — резюмировал он. Читайте также: В Казахстане будет создан единый пенсионный фонд

Караван

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