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Опубликовано: Ср, Янв 11th, 2017
181 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Ничего кроме проблем законопослушным гражданам поправки в законе о регистрации не дадут» — Павел Кочетков

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Павел Кочетков, директор уральского филиала Бюро по правам человека:

— Этот закон несовершенен и ничего кроме проблем законопослушным гражданам не даст. Все это тотальная слежка и сбор штрафов. Кроме того, он не позволит противостоять терроризму и экстремизму, как это было заявлено. Не понятно, как правоохранительные органы будут отслеживать незарегистрированных граждан и перемещающихся по стране. Например, приехавший в гости гражданин может сказать, что прибыл только что, а на самом деле гостит уже вторую неделю…

Если правительство таким образом хочет привлечь к порядку собственников арендного жилья, то и нужно принимать закон для них. Но никак не ограничивать свободу передвижения казахстанцев.

Считаю, что выявлять «нарушителей» это работа участковых полицейских. А народ, в свою очередь, должен доверять правоохранительным органам, чего у нас, к сожалению, нет. Да, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, но не такими способами.

Правозащитник советует:

— Если к Вам пришел участковый полицейский или сотрудник миграционной полиции, Вы должны открыть ему дверь. Но впускать его в свой дом вы не обязаны (Неприкосновенность жилища – ст. 149 УК РК).

— Проверяющий должен внятно представиться, предъявить служебное удостоверение и озвучить цель визита.

— По запросу о зарегистрированных жильцах в вашем доме, Вы можете дать устную информацию, не предоставляя документов. Подтверждение ваших слов полицейские могут получить в ЦОНе.

 

Екатерина Литвякова

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