В Акмолинской области учитель срезала у девочки нательный крестик

Учитель Московской средней школы Есильского района Акмолинской области срезала крестик с одной из школьниц. Ее тетя доложила об этом случае в управление образования Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Первой тревогу забила тетя подростка Ирина Клименок. По ее словам, она не понимает, в каком документе прописан запрет на ношение крестика.

«Классный руководитель, ссылаясь на распоряжение директора школы, срезала ножницами крестик в присутствии других ребят. При разговоре с администрацией школы свое распоряжение директор документально не подтвердила, не предоставила документ, запрещающий носить нательные крестики. Показали распечатанный листок, в котором было написано, что крестик – это колюще-режущий предмет», – рассказала женщина чиновникам.

В управлении образования женщине ответили, что крестик был срезан классным руководителем с согласия самой девочки – нитка туго облегала шею девочки, тем самым представляя опасность во время исполнения танца.

Позже в управлении уточнили, что согласно приказа №26 министра образования и науки РК, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. При этом там добавили, что ограничение на ношение элементов одежды религиозной принадлежности в организациях образования не направлено на ущемление права обучающихся на свободу вероисповедания.

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