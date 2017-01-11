В Акмолинской области учитель срезала у девочки нательный крестик
Учитель Московской средней школы Есильского района Акмолинской области срезала крестик с одной из школьниц. Ее тетя доложила об этом случае в управление образования Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Первой тревогу забила тетя подростка Ирина Клименок. По ее словам, она не понимает, в каком документе прописан запрет на ношение крестика.
В управлении образования женщине ответили, что крестик был срезан классным руководителем с согласия самой девочки – нитка туго облегала шею девочки, тем самым представляя опасность во время исполнения танца.
Позже в управлении уточнили, что согласно приказа №26 министра образования и науки РК, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. При этом там добавили, что ограничение на ношение элементов одежды религиозной принадлежности в организациях образования не направлено на ущемление права обучающихся на свободу вероисповедания.