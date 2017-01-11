Временная регистрация онлайн будет разработана в течение месяца

Функция временной регистрации в онлайн-режиме будет разработана в течение месяца. Об этом стало известно на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Почему в онлайн-режиме нельзя регистрироваться, почему не решить эту проблему?» — задал вопрос премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства.

«Данная услуга будет разработана в течение месяца», — отметил Данияр Еренчинов. Однако премьер-министр заявил, что в течение месяца она уже будет не нужна, потому что ажиотаж уже спадет.

«Пока закон рассматривался, надо было просчитать и еще в прошлом году ввести эту услугу. И после принятия закона 22 декабря надо было всем сообщить, хотите — в электронном режиме, хотите — сходите в ЦОНы», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Как отметил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, разработка программы для временной регистрации онлайн через e-GOV относится к компетенции НИТ, а также этот вопрос связан с работой МВД. Министр пообещал отработать его совместно в кратчайшие сроки, меньше чем за месяц.

«Людей особо не волнует, чья это компетенция. Люди говорят: государство, вы приняли соответствующий закон, мы как законопослушные граждане пришли регистрироваться. Вот и все», — отметил Сагинтаев.

Сагинтаев подверг критике работу госкорпорации «Правительство для граждан». Также он отчитал министра внутренних дел за ажиотаж из-за временной регистрации.

Премьер-министр поручил МВД совместно с МИК провести информационную работу по разъяснению нововведений и сделать процедуру регистрации максимально оперативной. Сагинтаев подчеркнул, что это также задача и для госкорпорации «Правительство для граждан».

Напомним, в настоящее время на портале eGov.kz не предусмотрена функция регистрации по временному месту жительства. Информация, выходящая в различных СМИ, о том, что через портал eGov.kz можно получить «временную» прописку, не соответствует действительности.

Tengrinews.kz

