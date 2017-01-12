Андрей Юров — Защита прав человека – это не политика

В Школу Прав Человека приходит много активистов, в том числе и из политических групп. На семинарах они внезапно понимают, что защита прав человека — это не политика. Один из таких людей как-то сказал на семинаре: «Ой, я вдруг понял, что можно быть правозащитным активистом и заниматься правами человека, а можно отдельно — политикой». В его голове эти два занятия всегда были в одной категории.

Одна из главных задач для меня состоит в том, чтобы провести четкую границу между политикой в значении “politics”, если воспользоваться английской терминологией, и политикой в значении “policy”, то есть социальной политикой, которой мы, собственно, и занимаемся. Я всегда стараюсь подчеркивать, что мы не участвуем в борьбе за власть, это вообще не наша сфера. А вот при любой действующей власти менять ситуацию к лучшему — это как раз про нас. Мы осуществляем мониторинг судов, тюрем, полиции, экологии — словом, всего того, что отвечает обычным общественным потребностям.

Мы выстраиваем отношения с чиновником: в нашу задачу не входит свергнуть его, мы пытаемся установить с ним партнерские отношения и вместе менять мир к лучшему. Это, конечно, довольно непривычный подход. Люди в основном привыкли к митингам, демонстрациям: «Долой!», «Даёшь!»… Выстраивать долгосрочное сотрудничество невероятно сложно, поэтому мы пытаемся объяснять молодым активистам, что активный гражданин — это, прежде всего, ответственность и ежедневная работа. Условно говоря, активный гражданин — это «дрессировщик власти»…

«Сама по себе полиция не изменится за один день. Это произойдет только тогда, когда мы каждый день будем с ней работать. Это задача не только профессионалов, но всех граждан»

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Все поговорки наподобие «закон что дышло» — не что иное, как попытка заявить, что есть право и законы, но они существуют для дурачков, а реальная жизнь другая. Вот это разделение в обыденном сознании на жизнь и право, представление о том, что право это не то, что помогает нам жить каждый день, а нечто отдельное, мешает. Правовой нигилизм — тяжелая штука, а значит, потребуются годы для изменения сознания людей и институтов.

Я понимаю, что трудно доверять судебной системе, пока она в таком состоянии. Однако важно понимать, что она в таком состоянии именно из-за нашего к ней отношения. Это замкнутый круг: пока мы будем относиться к ней как к дерьму, объясняя это тем, что «а там всё равно нет правды», всё останется на своих местах. Если считается, что в суде всё равно нет правды, то мы никогда не добьемся того, чтобы правда там была, ведь получается, что у нас нет такой цели.

Если, предположим, девятиклассник задает вопрос: «Что такое справедливый суд?» — ему чаще всего отвечают, используя термины «виновный», «оправдание», «наказание» и прочее. Так становится ясно, что для обывателя суд — это всегда криминальный суд. Обыватель не воспринимает его в качестве независимого арбитра, к которому мы обращаемся в случае необходимости установить юридическую истину, факт, родство и т.п. В обществе совершенно отсутствует представление о суде, выполняющем роль независимого арбитра. Суд воспринимается как репрессивная функция.

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Судьи — это слуги общества, это мои слуги, а не высшая сакральная сила, которая надо мной довлеет и меня репрессирует. Поскольку они служат мне на мои деньги, я могу контролировать то, что они делают.

У нас давно уже нет юриспруденции, повсеместно распространена другая наука, легистика. Дело в том, что в латыни есть два разных корня: “lex” (также “legis”) — это закон, а “justitia” — это справедливость. В наших университетах давно учат не справедливости, а выполнению законов. Дипломы получают легисты, а не юристы. Юрист стоит на страже справедливости, а легист — на страже закона. Это две разных картины мира. Настоящий юрист — тот, кто стремится сделать мир более справедливым, тогда как легист просто исполняет законы.

Я прихожу на юридические факультеты наших вузов, и что я вижу там чаще всего? Надпись “Dura lex sed lex” — «Закон суров, но это закон». При этом никто рядом не повесит табличку о том, что, вообще-то, данное высказывание утратило всякую силу после Нюрнбергского процесса. Ведь в нацистской Германии действовали преступные законы, и их исполнение было признано преступлением. Так что фраза была хороша до Нюрнберга, но после него она абсурдна.

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Все люди наделены неким имманентным свойством, и поэтому даже самый ужасный человек, будь он преступник, террорист, фашист, Брейвик какой-нибудь, — он все равно человек. Если он совершил преступление, он должен сидеть в тюрьме, должен понести наказание, но при этом его нельзя каждый день держать в яме, бить, насиловать и кормить помоями, потому что он человек. Этот дискурс о человеческом достоинстве является одним из самых важных. Мы должны говорить про право, но мы также заявляем, что люди — это люди. Самое страшное в пропаганде — это дегуманизация.

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Воплощению многого в жизнь мешает «возня» вокруг «иностранных агентов». Я считаю данный термин вредным и нечестным. Кто такой «агент»? Согласно Гражданскому кодексу, это «тот, кто действует от имени и по поручению принципала». Кто и что нам поручал? Когда я получаю какие-то средства, они расходуются на наши собственные проекты. Я не выполняю никаких агентских соглашений. Может быть, Совет Европы, куда входит Россия, — это иностранный агент? Или ООН? Если бы мне сказали, что наша организация — агенты ООН, я бы ответил: «Да, мы действуем в духе Всеобщей декларации прав человека по поручению будущего человечества».

Я агент того будущего, которое я хотел бы воплотить в жизнь, будущего, где соблюдаются права человека, где люди помогают друг другу и где несомненной ценностью является солидарность поколений и континентов.

Андрей Юров тренирует участников Школы Прав Человека, участвует в международных правозащитных инициативах